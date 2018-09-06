Небо под ногами: как выглядит отдых на самом большом в мире дирижабле 3 6.09.2018, 13:18

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Внутри это напоминает пятизвездочный отель.

Airlander 10 – это гибридный дирижабль, который был создан в 2012 году британской компанией Hybrid Air Vehicles (HAV) для ведения разведки. Но на днях на авиасалоне Фарнборо был представлен проект туристический Airlander 10, разработанный в сотрудничестве с дизайнерским бюро Design Q, пишет vokrugsveta.ua.

Стоимость этого роскошного судна 25 млн фунтов стерлингов (около $33 млн). Его длина 92 метра, а размах крыльев – чуть больше 43 м.

Airlander 10 рассчитан на 19 пассажиров, каждый из которых сможет остановиться в отдельной каюте с ванной комнатой. В одной из лаундж-зон будут установлены диваны и огромная барная стойка.

Но главной особенность. этого дирижабля является стеклянный пол, позволяющий наблюдать за происходящим внизу.

«Airlander предлагает пассажирам переосмыслить свое представление о небе, – говорит Стивен МакГленнан (Stephen McGlennan), исполнительный директор HAV. – Авиапутешествия стали главным способ быстро добраться из точки A в точку B. Мы хотим сделать их еще и красивыми».

HAV уже получила финансирование от британского правительства на строительство первого туристического Airlander 10. В компании подсчитали, что рынок luxury-путешествий нуждается как минимум в 500 экземплярах.

Посмотрите видеовизуализацию этого дирижабля.