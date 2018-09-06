«Тунеядские» комиссии приступают к работе 5 6.09.2018, 13:24

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Среди членов комиссии - милиционеры и чиновники.

Согласно решению администрации Советского района комиссия по занятости должна заседать дважды в месяц. Она начала работу в июне, но пока решает только организационно-технические вопросы, пишет progomel.by.

Ближайшее заседание комиссии состоится 18 сентября. Возглавляет её глава администрации Сергей Редюк, в состав входят управленцы различного профиля — от медицины до милиции, директора крупных предприятий, а также начальник отдела рынка труда городского управления по труду.

Пока же, как рассказала секретарь комиссии Валентина Зайцева, особого ажиотажа по обращениям граждан не наблюдается. Люди звонят и приходят в отдел экономики по одному-двое в день, спрашивают «на всякий случай», есть ли такая комиссия, но не желают рассказывать о своей ситуации и даже представляться.

В администрации ожидают, что работать в полную силу комиссия начнёт только после формирования базы "незанятых в экономике" и приближения срока уплаты ими полной стоимости подогрева воды (с 1 января), газа и отопления (с 1 октября 2019 года).

Между тем Минтруда планирует сформировать базу "тунеядцев" к 1 декабря. Она, собственно, уже почти готова, тестируется программное обеспечение для связи различных госорганов. В январе декрет о "содействии занятости населения" вступит в силу.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Позже правительство определило, кто будет подпадать под действие обновленного документа по тунеядству — декрета № 1. Не занятые в экономике белорусы, которые подпадают под действие тунеядского декрета, будут по полной стоимости рассчитываться за три услуги: газоснабжение, подогрев воды и отопление.

Формировать базу тунеядцев будет Минтруда. Эту базу планируют создать к 1 декабря этого года, она будет обновляться раз в квартал.

Предыдущая версия декрета вызвала массовые протесты среди населения.