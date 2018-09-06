Павла Северинца осудили на 10 суток 1 6.09.2018, 13:31

Фото: svaboda.org

Перед вынесением приговора судья удалил из зала семью политика.

Суд над одним из лидеров БХД Павлом Северинцем состоится 6 сентября. Об этом сообщила жена политика Ольга. Заседание проходило в суде Минского района, сообщает сайт ПЦ «Весна».

По словам Ольги Северинец, сопредседатель БХД сейчас находится в изоляторе на улице Скорины, куда его доставили после пяти часов, проведенных в Боровлянским РОВД.

В «Фейсбуке» Татьяна Северинец сообщает, что судья А. Крапачов осудил активиста на 10 суток. Оба свидетелей сотрудников милиции дали показания: «Этот гражданин давал интервью журналистам на белорусском языке».

«Судья удалил из зала суда Минского района жену Павла вместе с пятимесячным младенца. Его аргумент: процесс может травмировать психику ребенка», - пишет Татьяна Северинец в «Фейсбуке».

Напомним, что Павел Северинец объявил на 9 сентября массовую акцию в Куропатах. Нельзя исключать, что таким образом власти пытаются ее сорвать.