Главнокомандующий армии Франции: Готов нанести удар по Асаду, если будет применено химоружие 6.09.2018, 13:43

Для ответа будет привлечено как можно больше партнеров Франции.

Главнокомандующий армии Франции заявил в четверг, что его силы готовы нанести удары по сирийским целям, если химическое оружие будет использовано в ожидаемом правительственном наступлении, имеющим целью вернуть северную провинцию Идлиб.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы готовы нанести удары, если будет применено химическое оружие. Они (удары. - Ред.) могут проводиться на национальном уровне, но в наших интересах сделать это с как можно большим количеством партнеров", - сказал глава Вооруженных сил Франсуа Лекоинтре.

По его словам, ожидается, что последние очаги ИГИЛ в Сирии и Ираке будут уничтожены до конца осени. Французский военный источник заявил, что есть признаки того, что Россия и ее союзники хотят завершить наступление в Идлибе до конца года.

Идлиб, убежище для гражданских лиц и повстанцев, которые мигрировали из других районов Сирии, а также мощных джихадистских сил (около 10 000 боевиков), был поражен волной новых воздушных ударов России, которые начались 4 сентября. В результате бомбардировок погибли 13 гражданских лиц. Министерство обороны РФ подтвердило проведение авиаударов в Идлибе.

США и союзники предостерегали от любого применения в Идлибе химического или биологического оружия в Идлибе. Турция, которая установила военные посты в Идлибе, также призвала Москву отказаться от новых массовых бомбардировок в регионе.

Москва заявила, что договорилась с Анкарой об операции против террористов группировки "Фронт ан-Нусра" в Идлибе с участием сил Асада. США также выступают за устранение террористов из региона и дали понять, что будут реагировать на наступление Асада и РФ, если только в ходе него будет применено химическое оружие.

В апреле администрация президента США Дональда Трампа собрала коалицию американских, французских и британских сил для атаки на объекты сирийского правительства, связанные с производством химического оружия, после атаки ядовитым газом погибли десятки людей в районе Дума. Дамаск, поддерживаемый Москвой, отрицает применение такого оружия.