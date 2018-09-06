Какие дома теперь будут признавать «ветхими» или «пустующими»? 6.09.2018, 13:51

Как не потерять недвижимость по новому указу Лукашенко.

Лукашенко подписал указ «О пустующих и ветхих домах», задача нового документа - сократить количество бесхозных и аварийных построек в городах и деревнях. Сайт kp.by узнал, какие новинки появились.

Во-первых, районные и городские исполкомы обязали публиковать списки пустующих и ветхих домов на своих сайтах. Во-вторых, им разрешили продавать такие дома с аукциона - а если клиентов нет, снижать стартовую стоимость на 20, 50 и даже 80%. Если желающий всего один, продать такой дом можно сразу напрямую.

- Прямые продажи исключат траты на проведение аукционов – а эти расходы оплачивал победитель аукциона, - рассказала начальник отдела правового обеспечения земельных отношений, геодезии и картографии юридического управления Госкоимущества Антонина Торбина.

В-третьих, у граждан впервые появилась возможность получить земельный участок, не выкупая пустующий или ветхий дом. Но это при условии самостоятельного сноса такого дома либо оплаты работ по сносу. Участок можно получить без проведения аукциона на всей территории страны, кроме областных центров. А в них участки могут быть предоставлены без аукциона только тем, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Минске - только состоящим на учете многодетным семьям.

Также по новым правилам будущий собственник обязан будет выполнять установленные законом правила по охране и использованию земель - то есть следить за своим участком.

Какие дома теперь будут признавать ветхими или пустующими?

Два раза в год специальная комиссия при местном исполкоме будет осматривать недвижимость в своем районе. Если последние три года в доме никто не живет - он будет признан пустующим. Если жил хоть один день - нет.

- Пустующие дома будут определять комиссии при визуальном осмотре. Если установят отсутствие жильцов на протяжении длительного времени, будет проверяться наличие оплаты коммунальных платежей, расхода электроэнергии, - пояснила Антонина Торбина. - В составе комиссий будут и представители МВД, которые опросят соседей, приезжали ли в дом его собственники или те, кто там прописан. Материалы опроса, фотографии будут прилагаться к заключению комиссии. На основании проверки исполкомы будут принимать решение о включении дома в реестр пустующих домов.

К ветхим домам теперь относят только аварийные и грозящие обвалом здания, а раньше в этом списке были все непригодные для проживания дома, в которых никто не жил в течение года. Собственнику такого жилья теперь будут направлять уведомление. Если он не приступил к восстановлению дома за год, исполком будет обращаться в суд с заявлением о продаже дома с аукциона. Но если у собственника есть уважительная причина, срок восстановления может быть продлен.

А если собственник одумался и решил вернуть дом обратно?

- Такой механизм тоже прописан в новом указе, - рассказала Антонина Торбина. - Допустим, дом уже передали в коммунальную собственность. При наличии уважительных причин дело передается в суд, который принимает решение. Если дом уже снесен или продан, суд может обязать исполком выплатить предыдущему собственнику компенсацию за снос дома или деньги, вырученные от его продажи.

В белорусских деревнях более 30 тысяч домов признаны ветхими и еще около 10 тысяч - пустующими.