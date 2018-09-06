The Washington Post: В Белом доме обсуждают замену Джеймса Мэттиса 6.09.2018, 14:08

Джеймс Мэттис

Наиболее вероятным кандидатом называют генерала армии США в отставке Джека Кина.

В Белом доме ожидают, что глава Пентагона Джеймс Мэттис покинет свой пост в ближайшие несколько месяцев, пишет «Гордон».

Об этом 5 сентября написал колумнист The Washington Post Джош Рогин. По словам неназванного чиновника администрации президента США Дональда Трампа, сейчас активизировались обсуждения, кто может заменить Мэттиса.

Несколько источников заявили, что уже есть неофициальный список возможных кандидатур. Наиболее вероятным кандидатом называют генерала армии США в отставке Джека Кина, отмечает Рогин. Он добавил, что Кин пользуется уважением как членов Конгресса, так и Трампа и его администрации.

В Белом доме также рассматривают кандидатуры сенаторов-республиканцев Тома Коттона и Линдси Грэма, экс-сотрудника министерства финансов США Дэвида Маккормика и экс-сенатора Джима Таланта. Мэттис занял пост главы Пентагона 21 января, когда его кандидатуру утвердил Сенат. Официально о намерении уйти в отставку он не заявлял.