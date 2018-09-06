Британские фермеры убедили правительство привлекать работников из-за границы 6.09.2018, 14:12

Британия после Brexit будет выдавать временные визы сезонным работникам не из ЕС.

Британские фермеры, которые выращивают фрукты и овощи, после Brexit смогут нанимать иммигрантов из стран, не входящих в Европейский Союз, по временным визам.

Такое предложение озвучили в британском правительстве, сообщает Reuters.

"Мы прислушались к сильным аргументам фермеров о необходимости сезонных работников, чтобы индустрия садоводства была продуктивной и прибыльной", - говорится в заявлении министра окружающей среды Майкла Гова.

Сельскохозяйственный сектор в значительной степени зависит от рабочих из стран ЕС, и фермеры предупреждают о нехватке рабочей силы, поскольку после Brexit потеряет силу законодательство о свободе передвижения.

Пилотная схема будет действовать с весной 2019 года до конца декабря 2020 года в течение запланированного переходного периода после выхода Британии из ЕС и позволит приехать в Британию 2500 рабочим из-за пределов ЕС на срок до шести месяцев.

По данным Управления национальной статистики Великобритании, производство продуктов питания является крупнейшим в стране производственным сектором по объему продаж – 70 млрд фунтов в 2017 году.