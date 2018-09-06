Международные правозащитники: Приговор по «делу профсоюзов» должен быть отменен 6.09.2018, 14:23

Геннадий Федынич и Игорь Комлик

Фото: spring96.org

Наблюдатели выявили серьезные нарушения в процессе.

Обсерватория по защите правозащитников (партнерство FIDH-OMCT) 30 августа представила отчет о наблюдении за судом по "делу профсоюзов", пишет ПЦ "Весна".

«Приговор лидерам независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику по обвинению в уклонении от уплаты налогов является политически мотивированным, а судебное разбирательство было омрачено процессуальными нарушениями», — к такому выводу пришла Обсерватория по защите правозащитников в опубликованном отчете. «Приговор должен быть отменен в ходе апелляции».

Два независимых профсоюзных лидера, г-н Геннадий Федынич и г-н Игорь Комлик, соответственно председатель и главный бухгалтер профсоюза РЭП, были признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в связи с тем, что они, якобы, получили до 140 000 евро на иностранный банковский счет в Литве, сняли данные средства и переправили наличные обратно в Беларусь с своих помощью коллег, а также в связи с тем, что они не задекларировали получение данных средств в качестве дохода, что привело к неуплате налога в размере 22 867 рублей (около 9 790 евро).

Решение было вынесено 24 августа 2018 г. Подсудимые приговорены к четырем годам ограничения свободы без тюремного заключения, пяти годам запрета на занятие руководящих должностей и штрафу в размере 47 560 белорусских рублей (приблизительно 19 950 евро).

Юрист Илья Нузов, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в FIDH, был уполномочен Обсерваторией для проведения миссии наблюдения за судебным разбирательством в суде Советского района.

Задача наблюдателя заключалась в оценке справедливости судебного разбирательства в свете норм международного права, обязательных для выполнения Беларусью. Судебное наблюдение выявило серьезные нарушения в проведении досудебного расследования и судебного процесса. В ходе судебного разбирательства несколько свидетелей заявили, что их досудебные показания были получены путем угроз, запугивания и другого давления со стороны сотрудников ДФР на этапе дознания.

Более того, обвинение было основано на сомнительных доказательствах. Все эти факты в значительной степени влияют на законность и достоверность таких доказательств, а также на способность г-на Комлика и г-на Федынича подготовить адекватную защиту.

Кроме того, судебный процесс прошел в неблагоприятной атмосфере. Вынесение приговора 24 августа сопровождалось репрессиями в отношении активистов, которые пришли поддержать лидеров профсоюза. Власти задержали 11 активистов за проведение публичной акции в поддержку лидеров РЭП возле здания суда. Среди них были г-н Алесь Абрамович, г-жа Майя Наумова, политик Николай Статкевич и г-жа Тамара Зайцева. 10 активистов провели выходные в заключении, а через три дня большинство из них были осуждены за нарушение статьи 23.34 Административного кодекса, регулирующего порядок организации или проведения публичного собрания или манифестации.