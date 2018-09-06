Жители Вилейки не хотят работать в ГАИ 6 6.09.2018, 14:36

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Не прельщает даже зарплата.

Инспекторов ДПС и участковых милиционеров не хватает в Вилейском РОВД, сообщает Kraj.by.

В штате отделения ГАИ РОВД должно быть 10 инспекторов. Сейчас работает лишь 6.

— С августа прошлого года по разным причинам у нас ушли со службы 4 инспектора, 1 перевелся в Минск в управление ГАИ УВД Минской области. Мы приглашаем на работу новых сотрудников, но все, кто хочет работать в ГАИ, стараются устроиться в столице. А ведь в районах бороться с нарушителями ПДД тоже нужно. Отток кадров в Минск — проблема не только Вилейского района, но и любого районного центра, — рассказала замначальника Вилейского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Екатерина Млечко.

Для того, чтобы устроиться на работу в ГАИ, нужно иметь любое высшее образование или среднее специальное юридическое. В отдельных случаях подойдет даже среднее специальное образование другой отрасли, например, механизации сельского хозяйства. Кроме этого, необходимо водительское удостоверение категории «В». Претендент на должность инспектора ГАИ должен быть военнообязанного возраста — от 18 до 28 лет. Причем, необязательно, чтобы он отслужил в армии.

Не возьмут в ГАИ, если есть более 5 нарушений КоАП. А если к административной ответственности привлекали за нахождение пьяным в общественном месте, мелкое хулиганство, браконьерство или управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — в ГАИ не примут.

Нового работника отправляют в учебный центр в столицу. Во время учебы выплачивается должностной оклад.

После этого молодой инспектор получает погоны лейтенанта милиции. И зарплату в размере 800−900 рублей.

— Но даже эта, немаленькая для Вилейки зарплата, не прельщает молодежь, — отмечает Екатерина Млечко. — Все норовят уехать служить в Минск, где им будут платить такие же деньги. Но в столице ведь еще придется снять квартиру, а компенсируют оплату за жилье в размере всего в 1,5−2 тарифные ставки. Это около 200 рублей. Многие, пожив и поработав в Минске, рады бы вернуться домой, но держит контракт, который заключается на 5 лет. В итоге некоторые просто бросают эту работу, увольняются и ищут себе в столице гражданскую профессию. Поэтому, я бы рекомендовала молодым людям оставаться работать на малой родине.