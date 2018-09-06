Марадона может променять брестское «Динамо» на Мексику 2 6.09.2018, 14:44

Речь идет о клубе «Дорадос де Синалоа».

Легендарный аргентинский футболист, а ныне председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона может перебраться в чемпионат Мексики. Об этом сообщает корреспондент TyC Sports Мартин Аревало. Речь о клубе "Дорадос де Синалоа" из второй по силе мексиканской лиги, пишет "Прессбол".

Надеюсь, он получит эту работу. Завтра мы можем стать свидетелями назначения Марадоны в "Дорадос де Синалоа". Это хорошая возможность для него вновь стать главным тренером, — написал Аревало в Инстаграме.

Марадона стал председателем правления брестчан в середине мая и лишь однажды посетил Беларусь с официальным визитом. Ранее футболист работал в клубе "Аль-Фуджайра" из ОАЭ. Марадона, напомним, обещал щедро вложиться в проект "Динамо" и потратить солидную сумму на трансферы.