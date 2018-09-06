В Беларуси повышают штрафы за налоговые нарушения 3 6.09.2018, 15:12

1,699

Изменения коснутся не только фирм, но и простых граждан.

В Беларуси вырастут размеры налагаемых штрафов за некоторые нарушения. С 29 октября вступают в силу изменения в законодательство об административной ответственности и порядке ведения административного процесса. Изменения затронут как физлиц, так ИП и юрлиц.

Новшества предусмотрены Законом от 17 июля № 131-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь», сообщает tut.by.

Изменения касаются и административной ответственности за правонарушения против порядка налогообложения и хранения бухгалтерских документов, уточняют в ИМНС по Могилевской области.

Для физлиц, которые умышленно не уплатят либо не полностью уплатят налоги (при этом они не являются должностным лицом юрлица или ИП), размер штрафа за нарушение с 29 октября вырастет до 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых величин (сейчас — 20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 5 базовых величин). За повторное нарушение штраф составит от 100 до 200 базовых величин.

Штраф за неуплату или неполную уплату суммы налога для ИП с 29 октября составит 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 2 базовых величин (сейчас — 20%, но не менее 2 базовых). Для юрлиц за такое же нарушение штраф составит 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых величин (сейчас — 20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых).

Размер штрафа для индивидуальных предпринимателей за отсутствие начисленных или выплаченных плательщику доходов либо неотражение в учете выплаченных доходов, повлекшие за собой доначисление сумм налогов, будет от 2 до 50 базовых величин, а за повторное нарушение, — от 4 до 100 базовых величин. Сейчас предусмотрен штраф от 2 до 10 базовых величин.

Для юрлиц штраф за это же нарушение составит с 29 октября от 5 до 100 базовых величин (сейчас — от 5 до 50 базовых величин), а за повторное нарушение — до 200 базовых величин.

Для ИП и должностных лиц юрлица также вырастут размеры штрафов за уничтожение бухгалтерских документов (документов предпринимательской деятельности, документов учета доходов и расходов, применяемого при упрощенной системе налогообложения) и (или) иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, до истечения установленных сроков их хранения либо их сокрытие.

Также вырастут размеры штрафов для ИП и юрлиц за неудержание или неполное удержание или перечисление налога: для первых — до 40% от суммы, подлежащей удержанию, но не меньше 2 базовых, для вторых — до 40% от суммы, но не меньше 10 базовых. Но это наказание применяется в том случае, если неудержанная или перечисленная сумма налога превышает 4 базовые величины для ИП и 10 базовых для юрлиц. Либо сумма налога, которая не была удержана и перечислена в бюджет, превышает 5% от удержанных и перечисленных в бюджет за проверенный период сумм сбора.

Напомним, с 29 октября в Беларуси также введут административную ответственность для коммунальников за лишние выставленные суммы в жировках, а также введут новый вид административного взыскания — административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений.