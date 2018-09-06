Как наши предки сражались под Ватерлоо 6.09.2018, 15:18

Литвины были преданы императору Наполеону даже в его последней битве.

Уланы первого полка Императорской гвардии верно служили Наполеону на протяжении всей его эпопеи, завершившейся разгромом французской армии на поле Ватерлоо, пишет litvin.pl.

В составе полка служило немало выходцев из земель Великого княжества Литовского. На долю гвардейских улан («польских», как называли их французы) выпадало немало ответственных заданий. Именно эти суровые и проверенные в боях солдаты сопровождали Наполеона при его отъезде из Ошмян 5 декабря 1812 года (эскортировала Императора Франции 7-я рота улан). Полк сохранял боеспособность после чудовищного отступления из России морозной зимой конца 1812 года. По состоянию на 29 декабря в полку насчитывалось 374 солдата и офицера и 270 коней, к которым в начале 1813 года в Польше присоединились остатки роты литовских татар и кавалеристы-литвины 3-го литовского гвардейского полка Великой армии.

Литвины в составе полка гвардейских улан сражались при Петерсвальде (Peterswalde), Лейпциге (Leipzig) и Ганау (Hanau). Затем они принимали участие во Французской кампании 1814 года: сражения при Сен-Дизье (Saint-Dezier), Бриенне (Brienne), Ла Ротьере (La Rothiere), Шампобере (Champaubert), Монмирае (Montmirail), Вошане (Vauchamps), Монтеро (Montereu), Труа (Troyes), Краоне (Craonne), Берри-о-Бак (Berry-au-Bac), Лаоне (Laon), Реймсе (Reims), Фер-Шампенуазе (Fere-Champenoise), Витри (Vitry), Арси-сюр-Об (Arsis-sur-Aube). Завершился их боевой путь у стен Парижа.

После перехода маршала Мармона (Auguste-Frederic Marmont) на сторону коалиции полковник Козетульский отвёл свои уланские эскадроны ко дворцу в Фонтенбло (Fontainbleau). Здесь состоялось прощание Императора с уланами на последнем параде 7 апреля 1814 года перед отбытием на Эльбу.

Эскадрону улан под командованием Павла Ержмановского было разрешено победителями сопровождать Наполеона на остров Эльбу в качестве почетного эскорта. Всего отправились в ссылку вместе с великим полководцем 118 кавалеристов. Среди них были 37 уроженцев Великого княжества Литовского. Все они ранее служили в рядах 1-го гвардейского полка улан.

Информацию о происхождении этих воинов можно почерпнуть из послужных списков личного состава эскадрона Эльбы. Вахмистр С. Боровский, как и уланы А. Савицкий, Ф. Ясевич, М. Шафранский, Я. Высоцкий, Я. Шутковский, М. Павловский, М. Миколаев, А. Крушковский, М. Павловский и другие, на службу в войска Наполеона попали из Гродненской губернии. Из Виленского края происходили вахмистр С. Сломиньский, а также кавалеристы Ф. Пржегловский, А. Ковалевский, Ц. Саниковский, И. Мержуньский, Я. Новаковский, И. Лукашевич, Э. Пунтнер, Я. Свечник, М. Шульц, Б. Кульчицкий, Ц. Янковский. Были также в эскадроне уроженцы Минщины (бригадир Г. Данилевич, шеволежеры К. Свидовский, Ф. Котулинский), Могилевщины (А. Белинский, М. Флешковский). Все они были в расцвете юных сил, возраста самого цветущего (не старше 27 лет), но уже побывавшие в серьезных схватках на полях сражений Наполеона в Испании, Австрии, Франции, России.

После высадки императора в бухте Жуан в начале марта 1815 года эскадрон Эльбы шел впереди сопровождавших Императора войск. Они прошли от Гренобля к самому Парижу. Здесь в эскадрон стали прибывать старые солдаты, которые потеряли связь с частью после отречения Императора. Одним из таких бойцов был князь Иосиф Гедройц (из Вильно), который прошел русский плен. Он отказался давать присягу царю Александру Первому и вернулся в Париж в 1815 году, чтобы вновь служить Наполеону.

Перед началом кампании в Бельгии эскадрон П. Ержмановского быстро был доведен до численности в 225 солдат и офицеров. В его ряды влились старые бойцы, решившие вернуться под знамена Франции с возвращением Наполеона на трон. Литвины узнавали о бегстве Бонапарта с Эльбы еще в России, откуда и ехали во Францию, несмотря на все препятствия, отсутствие средств и перспективу оказаться на царской каторге.

К примеру, вахмистр 3-й роты гвардейских улан А. Ордынич совершил настоящую одиссею. При отступлении гвардейских улан зимой 1812 года из России он потерял с схватке с казаками лошадь. Его содержали на правах пленного. Потом как бывшего подданного Российской империи, перешедшего на сторону Наполеона, отправили под пули горцев на Кавказ. На родную Ошмянщину А. Ордынич добрался только к началу 1815 года. Случайно ему в руки попала газета с сообщением о возвращении Наполеона. И вахмистр сразу же собрался в путь-дорогу. Так же поступали и минчанин Я. Яворский, борисовчанин А. Ходасевич и другие 28 литвинов, которые были распределены по эскадронам Первого гвардейского уланского полка.

Уланы во всех армиях Европы в начале 19 века причислялись к легкой кавалерии, которая выполняла разведывательные и сторожевые функции. Каждый улан имел пику, пару пистолетов, саблю. У фланкеров имелись короткие кавалерийские карабины, которые применялись для перестрелок на аванпостах. В искусстве владения пикой польско-литвинским кавалеристам не было равных.

Капитан Ян-Павел Ержмановский начинал карьеру в королевской армии Польши. В армии Франции с 1799 года. Воевал под знаменами генерала Моро в Голландии. Был в деле при Аустерлице в 1805 году. Гвардейскими уланами командовал с 1807 года. Тяжело ранен при Ваграме в 1809 году.

Карьеру завершил после разгрома Наполеона в 1815 году. Царь Александр в 1816 году, уважая заслуги офицера, велел присвоить ему чин полковника армии Царства Польского. Но Ержмановский не захотел служить царю и стал жить в имении супруги во Франции, откуда наблюдал за польскими событиями. При восстании Польши 1831 года посылал оружие родной стране. Скончался славный воин в 1862 году, пережив Крымскую войну, во время которой симпатизировал Франции. Похоронен в Париже.

В кампании 1815 года уланам пришлось драться с пруссаками и британцами. В середине июня Наполеон разгромил прусские полки Блюхера у селения Линьи. Затем армия Бонапарта встретилась с армией Веллингтона у холма Мон-Сен-Жан, что неподалеку от Ватерлоо.

В полдень в битве при Ватерлоо сложилась критическая ситуация, когда британская кавалерия начала отбрасывать французов на правом фланге. Польские и литвинские уланы были брошены Императором для отражения массированной атаки кавалерии британского генерала Понсонби.

Усилия французской армии и вся мощь ее артиллерии никак не могли сбить британцев с гребней высот. Веллингтон ждал подхода пруссаков. Чтобы сократить потери от огня артиллерии пехоте в красных мундирах был дан приказ отойти за холмы. Французское командование сочло этот маневр за столь желанный отход британцев. На «добивание» англичан Император бросил кирасир и гвардейскую кавалерию. Почти 10 тысяч сабель должны были смести центр армии Веллингтона.

Но кавалерия Франции попала под убийственный огонь залпов пехоты. Большие потери понес в битве при Ватерлоо и эскадрон П. Ержмановского. Несмотря на то, что атаку конницы возглавлял бесстрашный маршал Франции Мишель Ней, французам не удалось добиться успеха. Более того – с фланга по армии Наполеона внезапно ударили подошедшие пруссаки. Французским кавалеристам пришлось выбираться из-под огня неприятеля. Прикрывал отход полк польских улан. Всего гвардейская часть потеряла в этой сумасшедшей атаке 17 офицеров и 250 улан. Среди убитых оказался литвин улан С. Залеский (происходил из местечка Вишневец, что в Виленской губернии).

На остров святой Елены, затерянный среди океана, уланы не отправились со своим Императором. После завершения кампании часть солдат-литвинов приехала на родину в земли Великого княжества Литовского. Кто-то стал заниматься хозяйством, если уцелело имение. Кто-то давал частные уроки верховой езды или фехтования. Некоторые не пожелали жить в Российской империи, против которой они так много сражались, и отбыли на Американский континент.

В ссылке Наполеон часто вспоминал верность польских и литвинских улан, служивших в его Гвардии. Накануне смерти Император приказал в завещании сделать отдельный пункт, согласно которому ветеранам-гвардейцам из его личных средств должны были быть выплачены 300 тысяч золотых франков.