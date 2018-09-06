В центре Москвы проходят акции в поддержку Олега Сенцова 1 6.09.2018, 15:26

Фото: STEPAN Franko

Режиссера требуют освободить возле администрации Путина.

В Москве у здания администрации президента РФ проходят одиночные пикеты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 116 дней голодает в российской колонии. Он требует освободить всех находящихся в российских тюрьмах украинских политзаключенных, сообщает «Радио Свобода».

Как сообщает «Новая газета», участники одиночных пикетов стоят с табличками «Сенцов 116», «Спасите Олега Сенцова» и «Обмен всех на всех».

Организатор пикетов, педагог-психолог Юлия Самойлова, рассказала изданию, что планирует сделать акцию постоянной. Активисты разбились на две небольшие группы, сегодня, по ее словам, будут стоять 8 человек, поочередно сменяя друг друга. Активисты планируют организовать некое дежурство, как на Большом Москворецком мосту, где был убит российский оппозиционер Борис Немцов.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после визита к Сенцову сообщил, что состояние украинского режиссера ухудшается. По словам сестры Сенцова Натальи Каплан, «все не просто плохо, все катастрофически плохо». В то же время украинский режиссер сообщил, что не собирается прекращать голодовку.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. 31 мая он заявил, что его «не интересует обмен», ведь он – «человек, который идет до конца».

Сенцов и крымский анархист Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.