Из спецучилища в Могилеве снова сбежали подростки 1 6.09.2018, 15:41

Фото: Анжелика Василевская / TUT.BY

Они находятся в розыске уже неделю.

Из спецучилища № 2 в Могилеве снова сбежали подростки, сообщили tut.by.

осведомленные источники. По их данным, трое подростков покинули закрытое учреждение 30 августа и до сих пор находятся в розыске.

— Это достоверные сведения. Среди сбежавших есть и парень, который сбегал в прошлый раз, 26 ноября, — пояснил TUT.BY источник. — Их уже неделю не могут найти. Где находятся дети? Что с ними? Почему за ними не смотрят? И что такое происходит в этом училище, что дети оттуда бегут?

В Министерстве образования подтвердили факт побега подростков. Детали в ближайшее время должен рассказать директор СПТУ Виталий Лебедев, пообещали в Минобре.

Учащиеся регулярно совершали побеги из СПТУ № 2 с 2014 года. Сначала — пять парней, потом — тридцать четыре. Через три недели после этого учреждение самовольно покинули двое парней. За 2015 год таких случаев было три — подростки сбегали по двое-трое. Причем мать одного из них высказывала опасение за жизнь ребенка, которому предстояло вернуться в училище после побега.

Последний побег, о котором стало известно, произошел 26 ноября 2017 года. Пятеро получили различные травмы, а 16-летний Андрей попал в больницу с травмой позвоночника. У него диагностировали закрытый перелом первого позвонка поясничного отдела. В больнице подросток провел 2 недели, а после выписки его вернули в СПТУ.

В суде Чаусского района продолжается слушание по делу об избиении учащихся Могилевского специального профессионально-технического училища № 2 закрытого типа. На скамье подсудимых — экс-директор училища Малышкин и его два заместителя — Боровиков и Долгий. Руководство СПТУ обвиняют в превышении служебных полномочий. Директора — еще и в злоупотреблении властью и нарушении ПДД.

По данным предварительного следствия, обвиняемые избивали подростков руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове и лицу — у подростков образовывались кровоподтеки на теле. Сопровождали это словесными оскорблениями, в том числе с использованием нецензурных выражений.

Руководители вину признают частично. Малышкин — в части нарушения ПДД, Боровиков — «частично в каждом из эпизодов», Долгий не согласен с тем, что действовал в группе и что умышленно наносил удары «остальным потерпевшим».

Потерпевшими по делу проходят 8 учащихся спецучилища, которые пожаловались на побои.