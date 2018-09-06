Коллапс развивающихся рынков побил рекорды с 2008 года 6.09.2018, 15:46

Эксперты прогнозируют дальнейший обвал национальных валют в этих странах.

На рынках акций кризис продолжается уже 222 дня, в валютах - 155 дней, а в валютных облигациях - 240 дней.

Распродажа на развивающихся рынках в этом году была настолько долгой, что удивляет даже самых ярых "медведей". Ни один из семи самых масштабных обвалов с финансового кризиса-2008, включая панику на рынках из-за сворачивания программы количественного смягчения Федеральной резервной системы в 2013 году, не приносил развивающимся странам таких длительных невзгод, пишет finanz.ru.

Масштаб снижения, выраженный в количестве дней от пика до дна, заставляет некоторых стратегов утверждать, что нынешний обвал - нечто большее, чем рефлекторная реакция на повышение процентных ставок в США или разражающуюся торговую войну. Для инвесторов в активы развивающихся стран он стал всеобъемлющим кризисом доверия.

Развивающиеся рынки уже испытывали подобное. С 2013 года по 2015 год они отставали от развитых стран, поскольку череда потрясений, включая план ФРС свернуть стимулы и замедление экономического роста в Китае, ограничивала возможность отскока.

Разница на этот раз заключается в отсутствии даже временной устойчивости. За внимание инвесторов конкурируют доллар и все прочие инструменты, номинированные в американской валюте. Это позволяет понять, почему участники рынка одновременно сбрасывают такие защитные активы, как золото, и более рисковые активы развивающихся стран.

"Правы те гуру в сфере инвестиций, которые говорят, что можно заработать больше всего на неожиданных ставках, - сказал инвестменджер Blackfriars Asset Management Ltd. в Лондоне Тони Ханн. - Но нужно быть очень-очень смелым, чтобы покупать в таких рыночных условиях, как сейчас".

"Мы наблюдаем кризис доверия на развивающихся рынках с определенной степенью цепной реакции, - говорит инвестменеджер BlackRock Inc. в Нью-Йорке Пабло Голдберг. - В условиях нынешних краткосрочных колебаний валют заходить на рынок трудно".

Валюты развивающихся стран снизились до минимумов с мая 2017 года, а аргентинский песо, турецкая лира и индийская рупия оказались в числе падавших до беспрецедентно низких уровней. Напряженность в глобальной торговле, укрепление доллара и перспектива дальнейшего повышения процентных ставок США привели к сокращению притока портфельных инвестиций в развивающиеся страны до $2,2 миллиарда в прошлом месяце с $13,7 миллиарда в июле, свидетельствуют данные Института международных финансов.

"Для развивающихся рынков история нехороша, - сказала телевидению Блумберг Анастасия Аморозо, стратег JPMorgan Private Bank в Нью-Йорке по глобальным инвестициям. - Я думаю, что пока доминирует тема торговых войн, а ФРС повышает ставки в отрыве от других стран, мы находимся в ситуации, говорящей в пользу укрепления доллара".