Путина поймали на горячем 4 Наталья Гулевская

6.09.2018, 16:00

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Режим видит и ощущает давление Запада.

Вся истерия российских ручных СМИ по поводу развивающихся событий отравления Скрипалей вызвана институциональным непониманием Кремля и Лубянки самой ситуации.

Путинский режим видит и ощущает давление Запада, но никак не может понять до конца причину, по которой этому вполне обыденному для КГБ-ФСБ оперативному спецзаданию придается такая степень закрытости и серьезности.

Все попытки получить хоть какую-нибудь оперативную информацию, чтобы попытаться понять источник и примерное нахождение «крота», по сей день безуспешны и только нагнетают и без того степень закрытости и засекреченности этого инцидента.

После развала КГБ и переформатирования идеологической спецслужбы в аппаратную, которая стала обслуживать не государство, а исключительно президентскую ветвь власти, «контора» потеряла не только конституционную легитимность, но и методологию удержания и принуждения неординарных умов постсоветского пространства на службе «империи зла» и ее высшего руководства.

Лубянка и Кремль уверены, что выжить после применения отравляющего вещества «Новичок» даже теоретически невозможно, и то, что Скрипали живы и находятся в полном здравии не дает покоя ни спецслужбам, ни верхушке Кремля в вопросах — как такое могло произойти и кто виновник этого провала?

Дело Скрипалей контролировалось западными спецслужбами на всех стадиях этой спецоперации, и все надежды Кремля и Лубянки минимизировать последствия этого инцидента будут безуспешными и контрпродуктивными. Путина и его чекистскую бригаду поймали на горячем факте, что в России чекисты выстроили не только авторитарную вертикаль власти, но и все институциональные достижения государства направили на обслуживание интересов определенной ОПГ, которая захватила и узурпировала власть в государстве и присвоила властные полномочия.

Наталья Гулевская, opentown.org