Папа Франциск угостил мигрантов мороженым 6.09.2018, 16:07

В римские приюты доставлено 20 тысяч порций мороженого.

Подаренным Папой Франциском мороженым угостили, в частности, спасенных в середине августа в Средиземном море сирийских мигрантов. Как заявил Папский элемозинарий глава службы папских милостей, это «благословение им от Святого Отца», сообщает «Радио Польша».

Занимающий эту должность польский кардинал Конрад Краевский прибыл в среду с угощением в центр «Лучший мир» в городке Рокка-ди-Папа. По его словам, глава Римско-католической церкви хотел бы, чтобы мигранты почувствовали себя в Италии как дома. Из 170 мигрантов, спасенных итальянской службой береговой охраны в середине августа, более 30 обеспечила жильем Конференция итальянских епископов. Как пишет газета La Repubblica, раздача бесплатного мороженого — не первая подобная инициатива со стороны нынешнего понтифика, уделяющего много внимания неимущим и обездоленным.