Минское «Динамо» проиграло 12 из 13 последних матчей 4 6.09.2018, 16:05

Хоккеисты столичного клуба находятся не в лучшей форме.

В среду, 5 сентября, минское "Динамо" потерпело второе поражение на старте регулярного чемпионата КХЛ — нижегородское "Торпедо", уступавшее в ходе встречи 0:2, сумело одолеть "зубров" со счетом 3:2. С учетом предсезонных спаррингов "бело-синие" проиграли 12 из последних 13 поединков, сообщает "Прессбол".

Примечательно, что в единственном победном матче против московского "Спартака" "Динамо" уступало 0:3, но смогло проявить характер и переломить ход встречи — 4:3 ОТ.

7 сентября белорусы померятся силами с "Нефтехимиком" в Нижнекамске, также неудачно стартовавшим в лиге.