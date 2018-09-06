Экономика не слушается Лукашенко 5 6.09.2018, 16:26

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Белорусская валюта просела и к доллару, и к российскому рублю.

Белорусский рубль ослабел ко всем трем основным валютам и продолжил обновлять двухлетние минимумы. Тем не менее в краткосрочной перспективе эксперты большой угрозы белорусскому рублю не видят. Менее радужными им видятся возможности экономики в целом, пишет «Независимая газета».

Согласно данным Белорусской валютно-фондовой биржи, вчера белорусский рубль подешевел на 0,6% относительно доллара и евро до 2,1162 и 2,4481 руб. соответственно. Просела белорусская валюта даже по отношению к российскому рублю – на 0,4% до 3,0936 руб. за 100 российских.

По отношению к доллару, на который ориентируются белорусы, оценивая свое благосостояние, белорусская валюта достигла двухлетнего минимума, констатируют эксперты. Причем динамика падения сохраняется. За прошлую неделю белорусский рубль потерял 2,15% к доллару.

Основной причиной ослабления национальной валюты Белоруссии местные эксперты называют реакцию на происходящее на российском валютном рынке. «Из-за санкций, из-за геополитических рисков российская валюта заметно ослабла в этом году. Первый виток падения был в апреле, а второй пришелся на август. С начала года российский рубль потерял около 15% к корзине Центрального банка.

А у нас на рынке особо ничего не происходило. Наш рубль демонстрировал чудеса стойкости», – комментировала еще недавно ситуацию финансовый консультант ООО «ТелетрейдБел» Жанна Кулакова. Напомним, что Нацбанк Белоруссии использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро – 30 и 20% соответственно.

Эксперты оценивают укрепление российского рубля к белорусскому положительно, так как это упрочивает позиции экспортеров. Более того, некоторые аналитики не исключают, что в процесс мог вмешаться Национальный банк Беларуси. Масштабных девальваций, ранее порождаемых самими белорусскими властями, эксперты не прогнозируют, однако еще пару процентов падения не исключают.

Простые обыватели в стране, впрочем, смотрят на ситуацию менее оптимистично, поскольку подорожание доллара однозначно воспринимается как снижение уровня благосостояния – свои доходы и цены на товары длительного пользования и недвижимость население продолжает считать в долларах, несмотря на планы Нацбанка по дедолларизации.

В связи с этим белорусы уже обратили свои взоры на обменные пункты, хотя эксперты по-прежнему советуют просто не держать яйца в одной корзине. Как свидетельствуют исследования Нацбанка, виной всему традиции и тревожные ожидания, разрушить которые не может положительная пока динамика экономического роста – 4,4% и низкий уровень инфляции –2,8% к декабрю 2017 года. Растет и основа устойчивости белорусской экономики – экспорт (плюс 19,4% за полугодие).

Масла в огонь подливают вести из регионов о не выплаченных еще с прошлого года зарплатах. Да и заявления высших чиновников не внушают оптимизма.

Лукашенко трижды за последнее время поделился своими опасениями относительно экономики. «Я уже говорил, что экономика – это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась как следует», – сказал Александр Лукашенко во вторник, принимая с докладом министра иностранных дел Владимира Макея. «Самое страшное, за что мы должны бояться, – это экономика. Других нет проблем в нашем обществе.

Все остальное мы держим жестко на контроле», – заявлял Лукашенко в конце августа, назначая новых чиновников. «Мне уже ничего не страшно. Я человек, прошедший через многие страхи. Но есть один страх, если его можно страхом назвать, – экономика…

Никаких больше страхов нет, кроме экономики», – высказался он в интервью местному телеканалу. Напомним, что оно «прославилось» тем, что Лукашенко в нем пытался оправдаться за отсутствие прогресса в переговорах с Россией по проблемным вопросам.

Собственно говоря, эксперты утверждают, что эти проблемы и являются основным источником беспокойства Лукашенко. Россия угрожает лишить субсидий, а структура местной экономики не готова к эффективной работе без них. При этом директивы и указы не способны отменить действие законов экономики.

«Экономике не указ предписания Всебелорусских собраний, цифры пятилеток, установки Лукашенко любой ценой, кровь из носу, обеспечить некий показатель типа тысячи рублей средней зарплаты. Экономика не раз мстила за насилие над ней, когда под электоральные кампании печатались вагоны пустых денег», – пишет по этому поводу политический обозреватель Александр Класковский.

Что касается нынешнего роста, то он, по оценке аналитиков, носит конъюнктурный (подорожание нефти и нефтепродуктов), а значит, временный характер. Например, эксперты Евразийского банка развития утверждают, что в ближайшей перспективе рост белорусской экономики замедлится до 2% в год, и изменить ситуацию могут только структурные реформы. Однако, судя по тем напутствиям, которые дал Александр Лукашенко новому составу правительства, добро на них так и не получено.