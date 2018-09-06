Президент Македонии: Мы заслуживаем членства в НАТО без дополнительных условий 6.09.2018, 16:35

Георге Иванов

Балканская страна хочет присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что его страна заслуживает членства в Североатлантическом альянсе без дополнительных условий.

Об этом он заявил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает агентство "Европейская правда" со ссылкой на Meta.

"Македония продолжает показывать себя достойным доверия стратегическим партнером НАТО, еще в 2008 году отвечала критериям членства и все эти годы активно вступала в миротворческих миссий, поэтому заслуживает членства в НАТО без дополнительных условий", - сказал Иванов.

В ответ генсек альянса отметил, что место Македонии - в ЕС и НАТО.

Стоит отметить, что президент Македонии – противник соглашения с Грецией об изменении названия бывшей югославской республики.

В течение нескольких десятилетий две страны вели спор о названии Македонии. Греция настаивает, что нынешнее название страны содержит территориальные претензии к греческой провинции с одноименным названием. По заключенному недавно соглашению, бывшая югославская республика сменит название на Республика Северная Македония. Это позволит разблокировать ее путь в НАТО и ЕС.