Второй инцидент за пять лет: что известно о части в Слониме, где повесился солдат 4 6.09.2018, 16:44

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Фото: gs.by

Войсковая часть, в которой служил срочник, ранее неоднократно попадала в новости.

5 сентября в войсковой части №33933 в Слониме найден повешенным рядовой А.В. Орлов. Представители Министерства обороны сообщают, что причиной суицида стали личные обстоятельства, не связанные с военной службой, сообщает Еврорадио.

Парню было 20 лет. Он призван на срочную службу военкоматом Кореличского и Новогрудского районов. Служить ему оставалось примерно полгода. Значит, военную присягу он принимал в декабре 2017-го. Посмотрите это видео телеканала Slonim LIVE. На нем принимают военную присягу новобранцы из прошлогоднего осеннего призыва. Среди этих парней — рядовой Орлов, которого через год найдут в петле.

В тот день в Слониме приняли присягу более 300 новобранцев.

Войсковая часть, в которой служил А.В. Орлов, ранее неоднократно попадала в новости. Причем поводы, в основном, были грустные.

Второй самоубийца за 5 лет

В войсковой части №33933 базируется 11-я Гвардейская отдельная механизированная бригада. В 2012 году она заняла первое место среди механизированных бригад в белорусских Вооруженных силах.

А через год, в декабре 2013 года, в части №33933 нашли повешенным 20-летнего военного срочной службы. Парня звали Денисом. Следственный комитет сообщал, что тело найдено на территории парка техники. Рядовой повесился на кабине экскаватора.

Основной версией (актуальной и на сегодня), которую рассматривали в ходе разбирательства по этому случаю, было самоубийство по личным мотивам. Якобы Денис поссорился со своей девушкой, она его бросила, и он решился на суицид. Девушка, на которую повесили всех собак, отрицала свою вину. Родители тоже не верили в эту версию. Однако следствие не поменяло своего решения.

Военнослужащий сгорел в танке

В феврале 2009 года в парке техники 11-й механизированной бригады загорелся танк Т-72. Пожар был быстро ликвидирован, но в результате возгорания ожоги различной степени тяжести получил экипаж боевой машины. Один из них вскоре умер от полученных ожогов.

Давление на слонимскую газету

Негосударственное издание "Газета Слонимская" осенью 2017 года напечатала статью про дедовщину в армии. В том числе, в тексте шла речь о воинской части №33933. В частности, один из источников газеты — мать призывника — рассказывает, что уже собирает деньги, чтобы "отмазывать" сына от "дедов".

После этой статьи в редакцию "Газеты Слонимской" пришли с проверкой. В сопровождении милиционера в редакцию пожаловали сразу восемь человек: социальный работник, пожарный, сотрудники электросетей, газовой службы и других учреждений. Журналистов попросили написать объяснительные по поводу того, как готовилась публикация.