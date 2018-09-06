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Тереза была права

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  • Алексей Мельников
  • 6.09.2018, 16:55
  • 2,140
Алексей Мельников

Готовь, страна родная еще два места в Госдуме.

На всех мировых заборах расклеены два портрета путинских евразийских мстителей с надписью: «Их разыскивает Скотландский Ярд. Принимаем поштучно и парой».

Теперь уже и  российскому МИДу бесполезно выкручиваться. Все ходы записаны. На границах поставлены штампы. Видеокамеры записали путь. Крутой маршрут из Москвы в Лондон и обратно за медалями Родины, засвечен. .

Готовь, страна родная ещё два места в Госдуме во фракции ЛДПР. Подвинься, Луговой! Принимай коллег – братская встреча на Москве-реке Полония с двумя «Новичками».

«Взвейтесь соколы, орлами». Тереза зарядила арбалет.

Алексей Мельников, ЖЖ


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