Тереза была права 2 Алексей Мельников

6.09.2018, 16:55

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Алексей Мельников

Готовь, страна родная еще два места в Госдуме.

На всех мировых заборах расклеены два портрета путинских евразийских мстителей с надписью: «Их разыскивает Скотландский Ярд. Принимаем поштучно и парой».

Теперь уже и российскому МИДу бесполезно выкручиваться. Все ходы записаны. На границах поставлены штампы. Видеокамеры записали путь. Крутой маршрут из Москвы в Лондон и обратно за медалями Родины, засвечен. .

Готовь, страна родная ещё два места в Госдуме во фракции ЛДПР. Подвинься, Луговой! Принимай коллег – братская встреча на Москве-реке Полония с двумя «Новичками».

«Взвейтесь соколы, орлами». Тереза зарядила арбалет.

Алексей Мельников, ЖЖ