Гутор вошел в символическую сборную самых дорогих игроков группы D Лиги наций 1 6.09.2018, 17:15

Белорусский футболист оценен в 800 тысяч долларов.

Вратарь сборной Беларуси Александр Гутор вошел в символическую сборную самых дорогих игроков группы D Лиги наций по версии сайта Transfermarkt, пишет «Трибуна».

Гутор оценен в 800 тысяч долларов. Самый дорогой игрок символической сборной Генрих Мхитарян, который оценивается в 35 млн долларов.

Самый дорогой игрок сборной Беларуси – Александр Мартынович (2,4 млн долларов). В тройку входят Ренан Брессан (1,5 млн) и Денис Поляков (1,25 млн).

Отметим, что команда Криушенко на 5-м месте по средней стоимости футболистов в группе D Лиги наций – 867 тысяч долларов. Лидирует сборная Армении (1,86 млн). Беларусь опережают Македония (1,42 млн), Косово (1,33 млн) и Грузия (1,31 млн).