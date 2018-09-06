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Гутор вошел в символическую сборную самых дорогих игроков группы D Лиги наций

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  • 6.09.2018, 17:15

Белорусский футболист оценен в 800 тысяч долларов.

Вратарь сборной Беларуси Александр Гутор вошел в символическую сборную самых дорогих игроков группы D Лиги наций по версии сайта Transfermarkt, пишет «Трибуна».

Гутор оценен в 800 тысяч долларов. Самый дорогой игрок символической сборной Генрих Мхитарян, который оценивается в 35 млн долларов.

Самый дорогой игрок сборной Беларуси – Александр Мартынович (2,4 млн долларов). В тройку входят Ренан Брессан (1,5 млн) и Денис Поляков (1,25 млн).

Отметим, что команда Криушенко на 5-м месте по средней стоимости футболистов в группе D Лиги наций – 867 тысяч долларов. Лидирует сборная Армении (1,86 млн). Беларусь опережают Македония (1,42 млн), Косово (1,33 млн) и Грузия (1,31 млн).


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