TripAdvisor назвал лучшие музеи мира в 2018 году 6.09.2018, 17:22

Первое место досталось музею Орсе в Париже.

Популярный туристический ресурс TripAdvisor представил ежегодный рейтинг лучших музеев мира Travellers’ Choice Awards, пишет «Новое время».

Как сообщает Harper’s Bazaar, звание самого лучшего музея мира в 2018 году досталось музею Орсе в Париже. Музей находится на левом берегу Сены и содержит одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры периода 1850-1910 годов. Основу коллекции составляют работы импрессионистов и постимпрессионистов.

На втором месте оказался нью-йоркский Национальный мемориал и музей 11 сентября.

Третью строчку занимает Метрополитен-музей в том же Нью-Йорке, США.

На четвертой строчке разместился Британский музей в Лондоне, Великобритания.

На пятом месте – Национальный музей Прадо в Мадриде, Испания

На шестом месте – Новый музей Акрополя в Афинах, Греция

На седьмом месте – Лувр в Париже, франция

На восьмом месте – Национальный музей Второй мировой войны, Новый Орлеан, США

На девятом месте – Национальный музей антропологии, Мехико, Мексика

На десятом месте – Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Россия