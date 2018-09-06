TripAdvisor назвал лучшие музеи мира в 2018 году
- 6.09.2018, 17:22
Первое место досталось музею Орсе в Париже.
Популярный туристический ресурс TripAdvisor представил ежегодный рейтинг лучших музеев мира Travellers’ Choice Awards, пишет «Новое время».
Как сообщает Harper’s Bazaar, звание самого лучшего музея мира в 2018 году досталось музею Орсе в Париже. Музей находится на левом берегу Сены и содержит одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры периода 1850-1910 годов. Основу коллекции составляют работы импрессионистов и постимпрессионистов.
На втором месте оказался нью-йоркский Национальный мемориал и музей 11 сентября.
Третью строчку занимает Метрополитен-музей в том же Нью-Йорке, США.
На четвертой строчке разместился Британский музей в Лондоне, Великобритания.
На пятом месте – Национальный музей Прадо в Мадриде, Испания
На шестом месте – Новый музей Акрополя в Афинах, Греция
На седьмом месте – Лувр в Париже, франция
На восьмом месте – Национальный музей Второй мировой войны, Новый Орлеан, США
На девятом месте – Национальный музей антропологии, Мехико, Мексика
На десятом месте – Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Россия