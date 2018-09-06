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Рефат Чубаров: Украина должна ответить на уничтожение окружающей среды в Крыму

  • 6.09.2018, 17:36
РЕФАТ ЧУБАРОВ
ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Российские оккупанты намеренно разрушают экологию полуострова.

Украинским властям следует немедленно созвать заседание Совета по национальной безопасности страны, чтобы выработать ответ на действия России по уничтожению окружающей среды в аннексированном Крыму, пишет сайт «Крым.Реалии».

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Умышленное уничтожение российскими оккупантами окружающей среды Крыма, который является единственным местом в мире, где могут храниться и развиваться крымскотатарский народ и его культура, требует немедленного созыва СНБО с целью выработки консолидированных действий украинского государства и международных организаций», – говорится в сообщении Чубарова в Фейсбуке.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 6 сентября призвал международные организации направить в аннексированный Крым миссию,которая должна дать оценку выбросам в Армянске.


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