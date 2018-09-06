По просьбам верующих в Минске отменили премьеру оперы «Саломея» 6.09.2018, 17:47

Решение об этом принято буквально сегодня.

Премьерные показы оперы «Саломея», запланированные в Минске на 9 и 10 сентября, отменены.

Как сообщили nn.by в Большом театре оперы и балета, постановка «Саломеи» перенесена на месяц — ее будто бы покажут в октябре.

Решение об этом принято буквально сегодня.

Из кулуарных разговоров с артистами вытекает, что причиной переноса стало «письмо верующих» в администрацию Лукашенко с просьбой не допустить постановку.

В администрации, мол, взяли паузу.

Ранее режиссер Михаил Панджавидзе уже просил разрешения у митрополита Павла на постановку оперы «Саломея» в Минске.

«Мы обратились к Патриаршему Экзарху всея Беларуси за согласием на постановку. И ничего в этом удивительного нет, — рассказал Михаил Панджавидзе. — Митрополит Павел попросил, чтобы я ему рассказал, как вижу этот спектакль. Я объяснил, что в самой опере «Саломея» ничего развратного и антиклерикального нет.

Но присутствующий в ней безусловно неврастенический контекст создает ощущение некоей эмоциональной распущенности. Хотя на самом деле пьеса Уайльда глубоко религиозна, и в ней очень точно выражено то, о чем мы постоянно говорим и будем говорить. В опере «Саломея» мы говорим об истории западной и христианской цивилизации, о том, что она уже опять гибнет, как гибла когда—то».

Саломея — исторический персонаж. Из-за нее, якобы, и убили Иоанна Крестителя, голову которого поднесли ей на блюде.