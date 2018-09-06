Фотофакт: Тайфун в Японии превратил автомобили в груду металлолома

Фотофакт: Тайфун в Японии превратил автомобили в груду металлолома3
- 6.09.2018, 18:03
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Япония переживает удар самого мощного тайфуна за последнюю четверть века.
Стихия уже унесла 10 жизней и оставила миллионы семей без электричества, сообщает topgir.com.
Тайфун "Джеби" сопровождался сильными дождями, что повлекло за собой подтопления и оползни. Больше всего от тайфуна пострадал запад Японии. Разрушены многочисленные мосты, а сильный ветер буквально разбросал автомобили и даже выбросил на берег суда. Кроме того, из-за замыкания несколько сотен машин сгорели на стоянке.
Был затоплен главный аэропорт провинции Кансай, расположенный на искусственном острове. Более 3000 пассажиров не смогли вылететь из Японии.