«Офицеры – звери»: Свидетельства бывших солдат из части, где повесился рядовой Орлов 8 6.09.2018, 18:08

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В какой атмосфере проходит срочная служба в Слонимском гарнизоне.

В воинской части 33933, где дислоцируется 11 отдельная механизированная бригада, 5 сентября повесился рядовой Орлов. По заявлению Минобороны, причина в «личных обстоятельствах». Belsat.eu узнал, в какой атмосфере проходит срочная служба в Слонимском гарнизоне.

О суициде в одной из частей Слонимского гарнизона утром 6 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны. Комиссия при военном ведомстве пришла к предварительному выводу, что Орлов совершил самоубийство по «личным обстоятельствам», и оно не связано со службой. До дембеля рядовым оставалось немного более полугода. Следственный комитет сейчас проводит проверку.

Мы пообщались с ребятами, которые в этом году в мае демобилизовались из в/ч 33933. Никто из них не помнит рядового Орлова. Знают только, что в части «пацан повесился».

На вопрос, случались ли в бригаде в последнее время конфликты, говорят: проблема была вовсе не в «дедах» (старослужащих), а в ужасном отношении со стороны командиров. Бывшие солдаты называют фамилии конкретных офицеров, причастных к издевательствам. Но, поскольку редакция не может проверить достоверность каждого описанного инцидента, мы их не называем. Все имена наших собеседников изменены.

«Я рад, что жил по дедовщине»

Олег С., 20 лет

– У нас никто не старался не жить по уставу, по дедовщине гораздо лучше. Тебя все уважают, ты «в почете». Старослужащие мне ничего плохого не делали. Было такое принеси-подай: то кофе, то сигареты. В магазин если и гоняли, то за их деньги. У меня денег не вымогали, не били. Может, потому, что я под два метра ростом. Боялись может?

Я лично очень рад, что жил по дедовщине. Была не проблема что-то сделать для «дембеля», даже если я – уже сержант, а он – обычный рядовой. Всех такой расклад вполне устраивал, потому что наши родители так же служили. А во второй период уже я должен был стать «дембелем», но пришла совсем мягкотелая молодежь, от мамок только. Такие уж, не дотронься до них! Если кому-то «прописал лося», сразу начинаешь бояться уголовной статьи, потому что они же могут пожаловаться.

«Во время учений офицеры пили спирт и устраивали соревнования»

Дмитрий Л., 21 год

— Я вам скажу, офицеры – просто звери. Весной поехали мы на учения в район Лиды, на полигон. Там жили в палатках. Ночью офицеры, в основном, лейтенанты, старшие лейтенанты, включали в своем шатре громко музыку и пили водку.

Однажды мы видели, как они чистый спирт водой разбавляли. После они поспорили, чьи пацаны первыми поднимутся по команде. Начинают часа в 4 утра кричать «Рота, подъем!», У кого первые проснулись – тот победил.

Там же я видел, как командир избивал моего сослуживца за какую-то провинность – кажется, машина не заводилась с первого раза. Бил по груди кулаком, «поджопники» давал. Конечно, иногда за такое хотелось просто врезать. Когда тебя считают куском дерьма…

Но это не самое худшее. В части был офицер, который приставал к ребятам. Мне рассказывал знакомый во время службы, что тот под видом «составить важные документы» закрывался с ним в подсобном помещении. Там он приказал сесть ему на колено и поцеловал в лоб. За провинности этот же замполит бил некоторых ремнем. Что-то не понравилось ему – сразу «На, получи!».

«Ты до дембеля не доживешь»

Алексей Т., 20 лет

– Парень, который повесился, служил в 40-м батальоне. У них командир роты есть, он такую фигню делает. Я знаю, потому что мы сталкивались лично. На последний день учений в Лиде прошлым летом один пацан заснул, так как устали мы сильно. За это он заставил его ночью копать окоп два на два метра штык-ножом.

Однажды я случайно зацепил его плечом, когда проходил мимо. Он начал кричать, два раза ударил в грудь и заставил отжиматься перед всеми. Знаете, если его посадят, все будут счастливы, пусть получит по заслугам.

Ну и офицер П. унижал меня в течение года, сделал меня крайнем – за любую мелкую ошибку. Как бы лучше объяснить, не очень хочется… Унижал не как солдата, а переходил на личное, оскорблял моих родителей.

Однажды он закрыл меня в кабинете и начал кричать «Ты до дембеля не доживешь, я тебя сгною! Как ты вообще такой на свет родился?». И да, это правда… он некоторых ребят сажал на колени, дотрагивался.

Жаловаться? А зачем? Я ведь не хотел, чтобы меня за 40 дней до дембеля посадили еще на 10 суток на гауптвахту.

Смерть Орлова – не первая трагедия в Слонимском гарнизоне

В 2012 году 11-я Гвардейская отдельная механизированная бригада была признана лучшей среди механизированных бригад Вооруженных сил Беларуси. И уже в декабре 2013 года солдат-срочник покончил жизнь самоубийством. Согласно следствию, 20-летний Денис повесился на кабине экскаватора, поссорившись с любимой девушкой. Но и девушка, и родители парня это отрицали.

В феврале 2009 года на территории парка техники загорелся танк Т-72. Пожар остановили, но спасти одного члена экипажа не удалось, и он умер от ожогов.

После гибели Александра Коржича в Печах осенью 2017-го, негосударственная «Газета Слонимская» опубликовала статью о дедовщине в части 33933. Вскоре к журналистам пришли с проверкой милиция, социальные службы, пожарные – всего 8 человек. От авторов требовали дать объяснения по поводу публикации.