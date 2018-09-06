Северная Ирландия уже 20 месяцев живет без правительства 1 6.09.2018, 18:17

Британское правительство сократит зарплату членам парламента Северной Ирландии.

Британское правительство сократит зарплату членам парламента Северной Ирландии в попытке преодолеть политический тупик, из-за которой регион уже почти 20 месяцев без правительства.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на Reuters.

Работа исполнительной власти в Северной Ирландии была приостановлена в январе 2017 года, поскольку ирландские националисты из партии "Шинн Фейн" вышли из правительства, заявив, что они не считаются равными партнерами со стороны пробританской демократической партии юнионистов (DUP).

Неоднократные попытки выйти из тупика потерпели неудачу, но министр Северной Ирландии Карен Брэдли сегодня сказала британскому парламенту, что она сделает новый шаг, чтобы возобновить переговоры в ближайшие недели.

"Поскольку этот тупик продолжается, страдают государственные службы. Предприятия страдают. Люди Северной Ирландии страдают. Для решения этой проблемы срочно необходимы местные решение", - сказала Брэдли.

По ее словам, Великобритания сократит зарплату депутатов Северной Ирландии в 7000 фунтов ($9050) с ноября и до 6000 фунтов стерлингов с февраля следующего года, если соглашение не будет достигнуто.

Этот шаг является последним перед восстановлением прямого управления регионом, включая управление бюджетом непосредственно из Лондона.

В конце августа в Северной Ирландии был установлен рекордный в мировой истории срок без правительства - 589 дней.