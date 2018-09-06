Кто превратил Арину Соболенко в игрока топ-20 1 Константин Лобандиевский, «Прессбол»

6.09.2018, 18:26

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Арина Соболенко

И речь не только о Дмитрии Турсунове.

Арина Соболенко — в топ-20 мирового рейтинга. И все понимают, что это не предел. Нынешним летом минчанка стремительно превратилась в топ-игрока. Объективно в этом не только ее заслуга, но и окружения. Прежде всего нового тренера.

"Ну и зачем ты меня вызвала?" Эта фраза почему-то запомнилась больше всего из нью-хейвенских спичей Дмитрия Турсунова. Наставник Арины Соболенко смотрел в перспективу: ведь на "US Open" подсказки запрещены. И был прав. Очень похоже, что драматичный матч против Наоми Осаки в 1/8 финала Арина проиграла во многом потому, что ей не хватило "помощи из зала", к которой она слишком привыкла.

После сенсационно уверенного выигрыша первого в карьере титула (и сразу категории "Премьер"!) в Нью-Хейвене Арина Соболенко сказала много хороших слов о команде: "Они меня вдохновляют и мотивируют, поддерживают как никто". Уже в Нью-Йорке она отметила, что и о старой команде остались хорошие воспоминания. И вправду, многие специалисты внесли вклад в ее становление — начиная с первого тренера Елены Вергеенко. Дело продолжил Вадим Сашурин, превративший девочку в "машину для убийств". Халил Ибрагимов подхватил знамя, когда Арина начала ездить по фьючерсам вместо юниорских турниров.

В прошлом году появились деньги на серьезную команду, а с января 2018-го Соболенко начала сотрудничать со шведской бригадой во главе с двумя Магнусами — Норманном и Тидеманом. Казалось, это почти идеальный вариант. Это действительно авторитетные специалисты, которые сильны во многих аспектах от техники и тактики до психологии. Однако… не сработались. Прогресс был, но отнюдь не такой ощутимый, на какой все надеялись.

Соболенко продвинулась на десяток-другой позиций в рейтинге. Однако на апрельских матчах Кубка федерации показала примерно того же уровня игру, что демонстрировала в прошлом году, в частности, проиграла молодой словачке Виктории Кужмовой (впрочем, Саснович с ней тоже не совладала). Не в результатах суть. Главное, что в теннисе Соболенко по-прежнему было много действий в стиле "пан или пропал", когда мяч летел на другую сторону без особого контроля. И сразу вспоминались слова Арины, что она всегда будет играть в остроатакующий теннис. И если уж шведы не смогли ее переучить и привить более надежную комбинационную игру, то, казалось, Арина так и застынет в стиле беспощадного хиттера, что едва ли могло гарантировать стабильные результаты вместо отдельных всплесков.

Все изменилось этим летом. В июне Соболенко подтвердила, что сменила коуча, выложив фотографию Турсунова в инстаграмме: "Всем привет. Это Дмитрий, мой тренер. Бойтесь все". Казалось, чего бояться-то?! У Турсунова репутация отнюдь не выдающаяся, реноме балагура. 35-летний теннисист долго пытался продолжить игровую карьеру, но в начале года попробовал себя в качестве тренера, сотрудничал с Еленой Весниной. Каких-то значимых прорывов замечено не было. Но с Ариной случилась совсем другая история.

Многим кажется, что жизнь теннисиста полна приключений и впечатлений. Ведь они зарабатывают большие деньги и бывают во многих странах на всех континентах. Только вот стоит отметить, что в своих поездках культурная программа, как правило, исчерпывается маршрутом "аэропорт — отель — стадион". А каждодневная жизнь игрока — это постоянные монотонные тренировки и отработка какого-нибудь элемента в течение нескольких часов. И подобных молодых парней вроде Турсунова, у которых нет большого опыта и знаний, обычно нанимают просто для того, чтобы было не так скучно! Чтобы они шутками раскрашивали однообразие тренировочного процесса.

Понятно, почему такой выбор сделала опытная Веснина, которая и сама уже скоро может стать тренером. Но возникал вопрос: зачем кучерявый весельчак Арине?! Ведь ей нужно столь многому учиться! Парадоксальным образом Турсунов вписался в роль лучше умудренных опытом шведов. Именно при Турсунове Арина стала прогрессировать семимильными шагами. В конце июня в Истбурне она вышла в свой второй финал, обыграв трех сеяных Юлию Гергес, Элизу Мертенс, Каролину Плишкову, а мимоходом и всем известную Агнешку Радваньску. Лишь чуть-чуть не хватило, чтобы дожать Каролину Возняцки в решающем матче. Но уже в американской серии Арина впишет датчанку в число своих клиентов, как и многих других. В Цинциннати Соболенко дошла до полуфинала, а на следующем "Премьере" в Нью-Хейвене выиграла первый титул.

То есть это не одна, не две победы. А целая серия успехов! Собственно, и на "US Open" мы увидели, что Арина находится на совершенно новом уровне и готова побеждать кого угодно. В 1/8 финала с Осакой не хватило прежде всего хладнокровия. А глядя, как легко японка потом дошла до полуфинала, где встретится с Мэдисон Киз, можно оценить и перспективы Соболенко. Тем более, что Киз минчанка уже обыгрывала. То есть буквально за несколько месяцев из нестабильной теннисистки, обитавшей в середине первой сотни рейтинга, мы получили полноценного топ-игрока, альтернативу блестящей Виктории Азаренко.

И самое главное — игра! Арина на корте теперь никуда не спешит. В ее действиях появились надежность, взвешенность и расчет. И откуда же все взялось? Нужно отдать должное и шведским специалистам, которые ставили Соболенко крученый удар, позволяющий лучше контролировать полет мяча. Но и отрицать заслуг Турсунова бессмысленно. Именно россиянин научил Арину думать на корте. Как же ему это удалось?

Мы можем судить об этом в основном по беседам во время матчей. С Тидеманом все-таки чувствовался языковой барьер. Соболенко сдерживала себя, да и в состоянии, когда бурлят эмоции, попробуй подбери слова на чужом языке. И тренерские паузы носили отпечаток искусственности.

Все-таки для столь эмоциональной особы, который является Соболенко, очень важно, чтобы с ней разговаривали на ее языке. И это значит не просто — по-русски. Турсунов оказался тем и хорош, что хорошо понимает все ее переживания и "заскоки". Арина девочка простая и очень целеустремленная. И когда что-то не идет, она искреннее хочет понять, что делает не так и как это исправить. И это нужно объяснить простыми словами. Мудрствование и хитрые схемы едва ли воспринимаются, когда Арина на взводе. И Турсунов как раз умеет остудить ее пыл. Он быстро настраивается на волну белоруски, его не шокирует, когда Арина почти переходит на нецензурную лексику. Взрывы эмоции он гасит шутками. Во время самого сумасшедшего матча с Гавриловой в Нью-Хейвене он, например, сказал: "Если хочешь, ударь меня". Вы можете представить, чтобы такое пришло в голову Тидеману?

Не будучи психологом, Турсунов тем не менее хорошо чувствует состояние Соболенко. И когда матч складывается в целом хорошо, он зачастую находит, за что покритиковать. Например, в матче с Возняцки во втором круге турнира в Монреале Соболенко играла хорошо, но первые слова тренера были: "Что ты творишь? Почему так ведешь себя на корте? Что за цирк устраиваешь? Это не финал "Уимблдона". То есть Турсунов не такой уж и балагур, оказывается. Он умеет быть требовательным и жестко спрашивать. В то же время в трудные моменты он, напротив, старается поддержать и заставить Арину поверить в себя: "Давай, ты можешь. Сама это знаешь". Советы по технике чаще всего несложные, но важные: "Если внимание уходит, думай о простых вещах, о работе ног…"

Арина не из тех, кого нужно подгонять метлой и следить, соблюдает ли она режим. После победы над Звонаревой во втором круге Соболенко сказала журналистам, что пойдет на дополнительную тренировку, потому что некоторые элементы работали не слишком хорошо. Это, пожалуй, все, что нужно знать о Соболенко. Она очень амбициозная. А задача тренера — корректировать и направлять ее развитие. Делать так, чтобы Арина не заносилась и не билась в одну точку. Это как раз то, что Турсунов твердит почти в каждом общении: "Не надо сверлить дыру в сопернице! Достаточно направлять мячи в 80% силы и необязательно в самую линию, лучше с небольшим запасом". В пылу борьбы Арина порой об этом забывает. И тренеру бывает не лишним повторить простые истины и в сотый раз.

Хотя, понятно, львиная часть работы наставника и спортсмена остается вне чужих глаз. И мы можем только догадываться, как это происходит. И оцениваем только результат. В случае с сотрудничеством Турсунов — Соболенко очевидно, что результаты на нынешнем этапе весьма впечатляющие.

Впрочем, нельзя забывать и о других представителях команды Соболенко, о которых мы знаем еще меньше. Теннис — игра, в которой нет мелочей. После победы в Нью-Хейвене Арина особо отметила своего спонсора, который "изменил ее жизнь". Это бизнесмен Сергей Писарчук. Говорят, с Ариной его познакомил Александр Шакутин, возглавлявший Белорусскую федерацию тенниса. "Вот увидите, через год Соболенко будет в топ-20", — эти слова функционера во время прошлогодних матчей Кубка федерации запомнились. Шакутин как в воду глядел. Но, наверное, не знал, что самого его во главе федерации уже не будет...

Константин Лобандиевский, «Прессбол»