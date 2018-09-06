США, Франция, Германия и Канада обвинили РФ в отравлении Скрипалей 1 6.09.2018, 18:45

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Страны выступили с совместным заявлением.

США, Франция, Германия и Канада поддержали версию Великобритании о том, что российские власти «почти наверняка» одобрили покушение на Сергея и Юлию Скрипаль. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров пяти стран, сообщает «Медуза» со ссылкой на Sky News.

В документе США, Франция, Германия и Канада выразили «полную уверенность» в том, что обвиняемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками ГРУ, а их операцию «почти наверняка» санкционировали высокопоставленные члены российского правительства.

Лидеры пяти стран призвали Россию раскрыть всю информацию об отравляющем веществе «Новичок», пишет BBC.

В совместном заявлении лидеры пяти стран сообщили: «Вчерашнее [объявление британских властей] укрепляет наше стремление срывать враждебную деятельность зарубежных разведок на наших территориях, отстаивать запрет на химическое оружие, защищаться от всех форм [иностранного вмешательства], направленного против нас».

Великобритания 5 сентября предъявила обвинения в отравлении Скрипалей двум гражданам России; по данным британских властей это сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Подчеркивалось, что имена исполнителей покушения, вероятно, вымышленные.