Завтра в Беларуси будет до +27 градусов 6.09.2018, 18:57

Теплая погода сохранится в нашей стране и на ближайших выходных.

В пятницу, 7 сентября, в Беларуси прогнозируется переменная облачность, информирует Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, только ночью и утром в отдельных районах на юго-западе пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет восточный умеренный.

Ночью столбик термометра покажет +10... +16 градусов, днем он поднимется до 21-27 выше нуля.

Теплая погода сохранится в нашей стране и на ближайших выходных.