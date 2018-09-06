закрыть
6 сентября 2018, четверг, 19:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Завтра в Беларуси будет до +27 градусов

  • 6.09.2018, 18:57

Теплая погода сохранится в нашей стране и на ближайших выходных.

В пятницу, 7 сентября, в Беларуси прогнозируется переменная облачность, информирует Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, только ночью и утром в отдельных районах на юго-западе пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет восточный умеренный.

Ночью столбик термометра покажет +10... +16 градусов, днем он поднимется до 21-27 выше нуля.

Теплая погода сохранится в нашей стране и на ближайших выходных.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой Николай Статкевич
Диктатора превращают в посмешище
Диктатора превращают в посмешище Игорь Эйдман
Выброс подсознания
Выброс подсознания Валерий Карбалевич
Бодался чиновник с Гуглом
Бодался чиновник с Гуглом Илья Мильштейн