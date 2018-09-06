Берлин и Варшава выступают за справедливое финансирование для всех стран ЕС 6.09.2018, 19:05

В Варшаве прошла встреча министра инвестиций и развития Польши и министра экономики и энергетики Германии.

В Варшаве прошла встреча министра инвестиций и развития Польши Ежи Квецинского и министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера. В ходе встречи они обсудили торгово-экономическое сотрудничество и политику сплоченности в рамках нового бюджета Европейского союза после 2020 года, передает «Радио Польша».

Министр Квецинский сообщил, что Варшава и Берлин намерены «укрепить сотрудничество», если речь идет о новом бюджете Европейского союза. Польша и Германия находятся в группе восьми стран, в которых планируемое сокращение финансирования из бюджета ЕС превышает 20%.

«Помимо таких встреч, как сегодняшняя, на уровне министров, наши эксперты будут регулярно встречаться и контактировать, что касается новой финансовой перспективы Европейского союза. Также мы говорили об инициативах, в рамках которых проходят обсуждения новой финансовой перспективы, я вспомнил о проведении встречи в Будапеште 17 сентября. Во время этого мероприятия Германия и Польша должны совместно представлять фронт в отношении к Европейской комиссии», - заявил министр инвестиций и развития Польши.

Глава Минэкономики Германии заявил, что Берлин выступает за то, чтобы ни одна страна Европейского союза не была обделена при распределении бюджета ЕС.

«Я заинтересован в том, чтобы переговоры проходили гладко, и, чтобы деньги из новой перспективы были разделены справедливо между всеми регионами Европейского союза. Мы будем вести переговоры на эту тему, чтобы прийти к совместному решению», - отметил немецкий министр.

Министр Квецинский подчеркивает, что Берлин является важнейшим партнером Варшавы, ведь торговый оборот Польши с Германией составляет 28%.