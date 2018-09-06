В Гродно прибыли всемирно известные путешественники из Австралии 6.09.2018, 19:12

13 лет назад они начали «кругосветку».

Рано утром в четверг, 6 сентября, в Гродно был замечен "дом на колесах" всемирно известных путешественников из Австралии Джона и Линды Пайндер.

Их Isuzu стоял на парковке на улице Дарвина, сообщает портал autogrodno.by и публикует фото очевидца.

Путешественники известны тем, что 13 лет назад отправились из Австралии в "кругосветку". Сначала они путешествовали по Южной Америке, затем по Северной. Дальше приехали в Ирландию и Великобританию, объехали всю Европу и недавно совершили путешествие по России.

На днях Джон и Линд Пайндер приехали в Беларусь, побывав в Витебске, Минске, Лиде, а сейчас и в Гродно.

Дальше их путь лежит в Западную Европу, затем путешественники намерены побывать в Африке и уже после вернуться домой.

Около 9 часов утра гости покинули парковку, сейчас они могут находиться где-то в Гродно либо уже направляются в сторону границы.