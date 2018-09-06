Мастера спорта РБ по ряду видов будут присваивать только при наличии допинг-контроля
- 6.09.2018, 19:58
В Беларуси принята новая Единая спортивная классификация.
Она предусматривает присвоение звания Мастера спорта Республики Беларусь на республиканских соревнованиях только при условии проведения на данных соревнованиях процедуры допинг-контроля, передает pressball.by.
Требование распространяется на виды спорта имеющие нарушения антидопинговых правил, а также виды спорта, относящиеся к "группе риска" согласно мировой статистики выявленных нарушений антидопинговых правил.
К таким видам спорта относятся:
1. Борьба вольная (мужчины, женщины)
2. Борьба женская
3. Борьба греко-римская
4. Велосипедный спорт
5. Гребля академическая
6. Гребля на байдарках и каноэ
7. Гандбол
8. Легкая атлетика
9. Плавание
10. Тяжелая атлетика
11. Армрестлинг
12. Бодибилдинг
13. Гиревой спорт
14. Кикбоксинг и таиландский бокс
15. Мини-футбол (футзал)
16.Пауэрлифтинг
Принятые меры послужат мощной профилактической мерой применения запрещенных в спорте субстанций и методов, а также обеспечат условия выполнения звания Мастера спорта в условиях "чистой" борьбы, сообщает пресс-служба НАДА.