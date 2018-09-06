Мастера спорта РБ по ряду видов будут присваивать только при наличии допинг-контроля 6.09.2018, 19:58

В Беларуси принята новая Единая спортивная классификация.

Она предусматривает присвоение звания Мастера спорта Республики Беларусь на республиканских соревнованиях только при условии проведения на данных соревнованиях процедуры допинг-контроля, передает pressball.by.

Требование распространяется на виды спорта имеющие нарушения антидопинговых правил, а также виды спорта, относящиеся к "группе риска" согласно мировой статистики выявленных нарушений антидопинговых правил.

К таким видам спорта относятся:

1. Борьба вольная (мужчины, женщины)

2. Борьба женская

3. Борьба греко-римская

4. Велосипедный спорт

5. Гребля академическая

6. Гребля на байдарках и каноэ

7. Гандбол

8. Легкая атлетика

9. Плавание

10. Тяжелая атлетика

11. Армрестлинг

12. Бодибилдинг

13. Гиревой спорт

14. Кикбоксинг и таиландский бокс

15. Мини-футбол (футзал)

16.Пауэрлифтинг

Принятые меры послужат мощной профилактической мерой применения запрещенных в спорте субстанций и методов, а также обеспечат условия выполнения звания Мастера спорта в условиях "чистой" борьбы, сообщает пресс-служба НАДА.