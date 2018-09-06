«Нормандский» соскок Лаврова Виталий Портников, «Крым.Реалии»

6.09.2018, 20:03

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Виталий Портников

Эти соскоки и подскоки происходят волнообразно, и всякий раз для них находят поводы.

После смерти главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров настойчиво повторяет один и тот же тезис – о «невозможности» и даже «кощунственности» проведения дальнейших встреч в «нормандском формате».

Эти заявления министра иностранных дел России можно было бы объяснить банальной политической пропагандой, если бы только он не сопроводил их ремаркой, что страны-участницы «нормандского формата» – Германия и Франция – «не могут повлиять на президента Порошенко». И единственный, кто может влиять на украинскую сторону – это США.

Это заявление, очевидно, не имеет никакого отношения к смерти Захарченко, да и сам Лавров подчеркивает, что делает его «в более широком плане». И тогда все становится на свои места. Кремль просто пользуется гибелью Захарченко, чтобы «соскочить» со встреч в «нормандском формате» и вернуться к переговорам с американцами.

Эти соскоки и подскоки происходят волнообразно, и всякий раз для них находят поводы, которые не имеют никакого отношения к политической реальности. Диалог с американским представителем Куртом Волкером заморозили, потому что якобы были возмущены его публичными заявлениями и вообще не были уверены в том, что Волкер имеет влияние на Киев. Волкер с публичными заявлениями выступать не перестал, но теперь оказывается, что разговаривать нужно с Соединенными Штатами. Через несколько недель произойдет еще что-то, что даст Москве повод в очередной раз отказаться от диалога с американцами и вернуться к «нормандскому формату» – о Захарченко тогда и не вспомнят, будто и не было его никогда. Потому что дело не в Захарченко, не в публичных заявлениях и даже не в украинской позиции. Дело в нежелании Кремля уходить с Донбасса, в стремлении закрепить «статус» «народных республик» просто с помощью политики свершившихся фактов, с помощью времени.

Часто говорят, что Кремлю гораздо проще уйти с Донбасса, чем из Крыма – якобы потому, что Крым официально присоединен к России и «прописан» в ее Конституции, а с Донбассом ничего такого не произошло, Россия по-прежнему признает территориальную целостность Украины – без Крыма – и не признает государственности «народных республик». Но эти доводы – самоуспокоение.

Государственности Приднестровья Россия вот уже 27 лет не признает, что не мешает ей содержать эту фактически оккупированную часть Молдовы и сотрудничать с ней как с «почти полноценным» государством. Государственности Абхазии и Южной Осетии Россия не признавала вплоть до войны 2008 года, территориальная целостность Грузии не подвергалась сомнениям. А потом в несколько дней все изменилось, Россия фактически аннексировала и Абхазию, и Южную Осетию – и о территориальной целостности Грузии больше уже никто не упоминал. Поэтому не стоит обманывать самих себя. Путин с Донбасса не уйдет. И из Крыма не уйдет. Что, впрочем, вовсе не означает, что территориальная целостность Украины и других бывших советских республик не будет восстановлена.

Ведь Сталин тоже ниоткуда не уходил, а только приходил. И Хрущев, и Брежнев. И даже Горбачев не хотел ниоткуда уходить – ни из балтийских стран, ни из Украины.

Советский Союз – нужно отдать ему должное – ниоткуда не ушел. Он просто развалился.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»