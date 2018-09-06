Forbes назвал самую богатую семью России 1 6.09.2018, 20:15

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Составлен рейтинг богатейших семей РФ по версии Forbes-2018.

Затянувшийся кризис в экономике РФ привел к распаду двух из десяти богатейших семей.

«Общие нравственные ценности позволяют нам братские отношения ставить выше бизнеса. [… ] Я лучше пересмотрю, скорректирую свою точку зрения, чем поссорюсь с братом», — так в 2006 году в интервью Forbes говорил бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев.

До недавнего времени они с братом Дмитрием владели банковскими и другими активами на паритетных началах через компанию «Промсвязькапитал». Их семья занимала третье место с общим состоянием $2,7 млрд в списке богатейших семей 2017 года. Но модель бизнеса, в которой каждому из участников принадлежит по 50%, обычно работает плохо — партнерам бывает сложно договориться, и они расходятся, поделив бизнес. Самый известный случай — «развод» миллиардеров Владимира Потанина и Михаила Прохорова. Алексей Ананьев 12 лет назад был уверен, что в их семье это никогда не случится, но, как только Промсвязьбанк перешел под санацию Центробанка, братья Ананьевы сразу же разделили бизнес — Алексей забрал себе только компанию «Техносерв» (один из крупнейших системных интеграторов России), а Дмитрий — все остальное, в том числе Промсвязьбанк. Дмитрий всегда курировал банковский бизнес группы, и теперь сам разбирается с Центробанком. В новый рейтинг семья Ананьевых не вошла.

Аналогичная история произошла и в клане Михаила Гуцериева, основателя группы «Сафмар»: когда у ЦБ возникли претензии к Бинбанку, Гуцериев отправил решать проблемы банка своего племянника Микаила Шишханова, главного финансиста семьи, основного акционера и президента семейного банка. При «разводе» Шишханову достался Бинбанк, все привилегированные акции «Русснефти» и 49% акций строительной компании «А101». Шишханов передал все эти активы в тонущий Бинбанк, а сам банк попал под санацию ЦБ и перешел в собственность государства. Потеряв одного члена, семья Гуцериевых все еще остается на первом месте в списке.

Более других в этом году пострадали братья Магомедовы — их арестовали в конце марта по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей бюджетных средств и с тех пор держат в СИЗО Лефортово. Сделка по продаже пакета Магомедовых в Новороссийском морском торговом порту (НМТП) так и не состоялась. Котировки компании с момента ареста ее акционеров значительно снизились. В результате общее состояние Магомедовых сократилось по сравнению с прошлым годом на $350 млн, до $1,4 млрд.

Группа «Сафмар» (бывшая БИН) в прошлом году лишилась своего банка, а клан Гуцериевых — одного из своих членов, Микаила Шишханова. В сентябре 2017 года Бинбанк, который занимал 12-е место по активам, но находился в сложной финансовой ситуации, попал под санацию Центробанка и полностью перешел под контроль государства. Основатель «Сафмара» Михаил Гуцериев обвинил в крахе банка своего племянника Шишханова, поскольку именно он возглавлял финансовое направление группы с середины 1990-х годов. Гуцериев выделил Шишханову часть активов группы, в частности привилегированные акции компании «Русснефть», которые тот, в свою очередь, отдал ЦБ на спасение банка, и объявил, что никакой семьи Гуцериевых — Шишхановых больше нет, есть только семья Гуцериевых. Место одного племянника занял другой — 31-летний Билан Ужахов, которому Гуцериев передал 10% акций «М.Видео» и назначил его генеральным директором компании.

Бизнесу Ротенбергов по-прежнему мешают санкции, введенные против них после украинских событий 2014 года. По сравнению с прошлым годом совокупное состояние семьи выросло на $650 млн, но все еще не достигло уровня четырехлетней давности ($5,55 млрд). В марте 2014 года Минфин США включил братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов в санкционный список. Под действие санкций попали и их компании, в том числе «Стройгазмонтаж» и СМП Банк. В июле 2014 года санкции против Аркадия ввел и Евросоюз. Борис, как гражданин Финляндии, их избежал. После включения Аркадия Ротенберга в санкционные списки его сын Игорь выкупил доли отца в компаниях «Газпром бурение», «Мостотрест» и TPS Real Estate. В апреле 2018 года Игорь сам был включен в санкционный список Минфина США вместе с Олегом Дерипаской, Кириллом Шамаловым и другими бизнесменами и был вынужден передать свою долю в TPS Real Estate сестре Лилии.

Семью Гапонцевых нельзя назвать дружной. Отец и сын последние 10 лет живут в разных концах света и практически не видятся, хотя строили бизнес вместе. В 1990 году 51-летний ученый-физик, специалист по лазерам Валентин Гапонцев учредил в СССР фирму «ИРЭ-Полюс». В 1998 году в США была зарегистрирована его IPG Photonics, которая к 2011 году заняла 80% всего мирового рынка волоконных лазеров. Его сын Денис к 1999 году окончил МФТИ и Имперский колледж Лондона и поехал в Штаты помогать отцу. Он проработал в IPG Photonics восемь лет вице-президентом по развитию. Со временем взгляды отца и сына на развитие компании разошлись, Денис вернулся в Россию и занялся недвижимостью. «Редко двум поколениям удается найти общий язык», — объяснял ситуацию Гапонцев-старший в интервью Forbes в 2011 году. Сегодня Денису опосредованно принадлежит около 2% акций IPG Photonics.

Радик и Айрат Шаймиевы — самые богатые люди Татарстана. Сыновьям первого президента республики Минтимера Шаймиева принадлежит по 19,5% акций ТАИФ, в группу входят нефтеперерабатывающая «ТАИФ-НК», нефтехимические предприятия «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» и генерирующая компания ТГК-16. За год их совокупное состояние выросло почти на $300 млн. Дочь Радика Камиля до мая 2014-го была миноритарным акционером ТАИФ, входила в совет директоров. В 2015-м она вышла замуж, покинув семейный бизнес. Камиля занимается своим медицинским стартапом Doc+. Сын Айрата Шаймиева Тимур, наоборот, укрепил позиции в клане. Он руководит небольшой татарской нефтяной компанией ООО «МНКТ», в декабре 2016-го получил в ней долю 30%, став учредителем наряду с дядей и отцом.

Мегдет Рахимкулов стал миллиардером благодаря связям с «Газпромом». Он начал работать в Министерстве газовой промышленности СССР в 1971-м, будучи студентом-заочником. В 1989–1992 годах был генеральным директором «Газэкспорта», дочерней компании «Газпрома». В 1992-м возглавил фирму «Интерпроком», поставлявшую в Россию IT-оборудование для «Газпрома» и ставшую соучредителем венгерского трейдера Panrusgas, который поставлял в Венгрию продукцию «Газпрома». На полученные от торговли газом деньги Рахимкулов скупал акции венгерских компаний. Семье принадлежат пакеты OTP Bank (8,02%) и нефтяной компании MOL, «Газпрома», ВТБ и др. Инвестициями управляет УК Kafijat (Будапешт). Старший сын Рахимкулова от первого брака Ринат (49 лет) вместе с братьями входит в правление Kafijat, но доли в активах не имеет.

Сергей Саркисов в советское время был главой представительства «Ингосстраха» на Кубе, а в 1991-м возглавил созданное Автобанком «Русско-европейское страховое общество» («РЕСО-Гарантия»). Младший брат Николай пришел в компанию спустя 4 года. За несколько лет братья собрали контрольный пакет «РЕСО-Гарантии», сегодня им принадлежит около 60% компании, еще 39,34% — у французской страховой и инвестиционной группы AXA. Саркисовым принадлежит по 50% в банке «РЕСО Кредит», опорном банке группы с капиталом $50 млн. Большая часть в их совокупном состоянии приходится на заграничную недвижимость: 115 га земли в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, здание Торгово-промышленной палаты в Париже, особняк в Лондоне, замок и другая недвижимость во Франции, бизнес-центр, три пентхауса и земельные участки в Вильнюсе.

Кирилл Шамалов попал в американский санкционный список в апреле 2018 года. Минфин США пояснил причину: состояние Шамалова «резко выросло» после того, как в феврале 2013 года он женился на Катерине Тихоновой, которую Reuters называл дочерью Путина. Он быстро стал совладельцем «Сибура» и долларовым миллиардером. До недавнего времени Кириллу принадлежало 20,9% акций нефтехимической компании, но в апреле 2017 года он продал 17% акций из своего пакета основному акционеру «Сибура» Леониду Михельсону. У Кирилла остается 3,9% акций «Сибура» и место в совете директоров. Его отцу Николаю Шамалову принадлежит 10,2% акций банка «Россия». В 2014 году банк попал под санкции за работу в Крыму. Шамалов-старший также числится в санкционных списках как соучредитель кооператива «Озеро» и друг Путина.

Нефтяную компанию Alliance Oil Бажаевы продали осенью 2014 года «Независимой нефтегазовой компании» Эдуарда Худайнатова, бывшего президента «Роснефти». Муса Бажаев и его племянник Дени, сын основателя «Группы Альянс» Зии Бажаева, погибшего в авиакатастрофе в 2000 году, занялись драгметаллами. Их компания «Русская платина» занимается разработкой месторождений платины в Хабаровском и Красноярском краях. В Красноярском — совместно с «Норильским никелем» Владимира Потанина. «Русская платина» построила в Красноярске ледовую арену на 7000 зрителей и в мае 2018 года передала ее в госсобственность Красноярского края. Старший брат Мусы Бажаева Мавлит в этом проекте не участвует, зато он вместе с братом и племянником после продажи Alliance Oil купил курорт Forte Village на Сардинии за €180 млн.

Братья Магомедовы почти пять месяцев находятся в СИЗО Лефортово. Их подозревают в хищении и растрате 2,5 млрд рублей бюджетных средств, выделенных в том числе на строительство стадиона в Калининграде, и в организации преступного сообщества. Братья начинали бизнес вместе, но в 2002 году их пути разошлись: Магомед стал сенатором, а Зиявудин остался в бизнесе и создал группу «Сумма». В начале 2011-го «Сумма» вместе с «Транснефтью» закрыла сделку по приобретению 50,1% акций «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП). Пока Магомед был сенатором, активы оформлялись на Зиявудина. Сложив с себя полномочия, Магомед попросил брата переписать на него половину активов «Суммы», но тот не спешил. На переоформление прав собственности ушло несколько лет. За это время отношения между братьями испортились.

В феврале 2017 года основатель «Группы Кокс» Борис Зубицкий скончался, его наследники продолжают делить акции предприятия. Последнее изменение произошло 30 июля 2018 года: вдова Зубицкого Галина передала все свои акции ПАО «Кокс» (24,5%) старшему сыну Евгению, его доля выросла до 78,1%. Незадолго до этого его младший брат Андрей разделил свои акции между матерью Галиной и женой Викторией Казак (ей досталось 16%). Борис Зубицкий с 1968 года работал на Кемеровском коксохимическом заводе и в начале 1990-х организовал его приватизацию. В 1995-м он возглавил завод. Его старший сын Евгений руководил коммерческой службой «Кокса», а младший Андрей после окончания института уехал за границу, занимался зарубежными контрактами предприятия. В 1999 году Борис был избран в Госдуму и передал бизнес старшему сыну.

Как считали

Forbes уже не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова.

1. Приводимая нами оценка состояния семьи — это стоимость принадлежащих ей активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.

2. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом сделок купли-продажи. Мы стараемся быть консервативными и оценивать собственность предпринимателей по принципу «как минимум не дешевле».

3. Цена компаний и возраст участников списка зафиксированы по состоянию на 30 июля 2018 года.

4. В список включены только те семьи России, которые заработали основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащими.

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,05 млрд. Если вы не нашли в списке какую-то из известных семей, значит Forbes оценивает ее состояние менее чем в $1,05 млрд.

Приведенные в рейтинге Forbes сведения — экспертная и журналистская оценка совокупного объема владения собственностью указанными лицами.

Данная информация не является официальной и может быть использована только в частном порядке.