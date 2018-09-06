Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей 1 6.09.2018, 20:34

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Видео было снято сразу после того, как они нанесли отравляющий состав на ручку двери дома Скрипалей.

Британская газета Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в покушении на Скрипалей россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, передает meduza.io.

Запись, как утверждает издание, была сделана в Солсбери через несколько минут после того, как Петров и Боширов нанесли отравляющее вещество «Новичок» на ручку двери дома, где проживал бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.