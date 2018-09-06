Белорусы готовятся к росту цен 6.09.2018, 20:41

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Инфляционные ожидания населения Беларуси в августе заметно выросли.

Ожидаемый населением Беларуси на ближайшие 12 месяцев уровень инфляции в августе вырос до 11,7% с 11,4% в мае текущего года, сообщается в очередном опросе, который опубликован Нацбанком Беларуси (НББ), передает interfax.by.

При этом доля респондентов, которые ожидают, что цены будут расти "быстрее, чем сейчас", увеличилась до 17,6% с 11% в мае текущего года. Количество респондентов, которые ожидают ускорения роста цен, увеличилось в августе по сравнению с маем более чем в 1,5 раза.

По данным опроса, август назвали "плохим временем" для покупки крупных товаров в кредит 67% белорусов (в мае 66,3%). Почти 40% опрошенных констатировали, что крупных покупок за последние 3 месяца они не делали.