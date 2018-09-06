Приветствие «Слава Украине!» хотят закрепить и для украинских полицейских 6.09.2018, 20:52

За украинскими полицейскими намерены закрепить приветствие «Слава Украине!» и ответ - «Героям слава!»

В МВД Украины планируют внести правки в законопроект О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы, чтобы за полицейскими было закреплено приветствие "Слава Украине!". Соответствующее решение принято в четверг, 6 сентября, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает korrespondent.net со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Слава Украине! Героям слава!" - это приветствие использовали во время Революции достоинства. Это слова с сакральным смыслом, которыми наконец должны приветствовать всех защитников Украины и борцов за ее независимость", - сказал заместитель главы МВД Украины Вадим Троян.

При этом в МВД Украины напомнили, что в парламенте зарегистрирован законопроект №7549 от 5 февраля О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы, которым предлагается, среди прочего, законодательно закрепить в Уставе внутренней службы ВСУ приветствие "Слава Украине!" и ответ - "Героям слава!". Устав распространяется на Государственную пограничную службу, Национальную гвардию, СБУ и другие военные формирования, созданные в соответствии с законами Украины.

6 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении новое воинское приветствие "Слава Украине!"