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Дело о краже полотенец игроками минской «Юности» закрыто

  • 6.09.2018, 20:57

«Юность» и «Мальме» не имеют претензий друг к другу.

Руководители "Юности" и "Мальме" встретились и обсудили последние новости о якобы краже, которую совершили игроки белорусского клуба после выездного матча Лиги чемпионов. Стороны урегулировали ситуацию и назвали информацию "вбросами в СМИ".

За два часа до матча группового раунда Лиги чемпионов между "Юностью" и "Мальме" состоялась встреча хоккейных функционеров. Шведов представлял генеральный менеджер Патрик Сульвегард, белорусский коллектив — исполняющий обязанности председателя клуба Алексей Торбин, также присутствовали генеральный директор Лиги чемпионов Мартин Бауманн и представители ФХБ.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимоотношения и сотрудничества. Встреча прошла в духе взаимоуважения и конструктивного решения любых вопросов. Клубы пришли к заключению, что последние вбросы в СМИ не соответствуют действительности, как об этом ранее заявлял председатель хоккейного "Юности" Алексей Торбин, чьи слова и подтвердились на встрече. Итогом диалога стало решение, что клубы не имеют претензий друг к другу, сообщает пресс-служба минчан.


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