ООН: Подозреваемых в покушении на Скрипалей будет искать Интерпол 6.09.2018, 21:02

Поиском причастных к отравлению в Солсбери будет заниматься Интерпол при содействии Лондона.

Поиском причастных к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии будет заниматься Интерпол при содействии Лондона. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявила представитель Великобритании Карен Пирс. Она уточнила, что британские власти не будут требовать экстрадиции россиян, так как конституция России не позволяет выдавать своих граждан, передает “Радио Свобода”.

Пирс также напомнила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о возможном расширении санкций в отношении России. По словам представителя Великобритании в ООН, высокий уровень "чистоты" вещества, которым отравили Скрипалей, говорит о том, что яд производился под государственным контролем.

"Российские власти работают в параллельной вселенной, в которой все нормы и факты искажены", — подчеркнула британский постпред.

По словам Пирс, Великобритания совместно со своими союзниками продолжит принимать меры в отношении "стран, чьи разведслужбы угрожают безопасности в мире".

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в очередной раз отверг обвинения Лондона в причастности Москвы к покушению на Скрипалей. По его словам, подозрения в причастности подозреваемых к деятельности ГРУ и отравлению в Солсбери никак не подтверждается.

Небензя также сообщил, что Великобритания не дала доступ России к визовым данным подозреваемых в отравлении россиян. В своем выступлении российский постпред также сказал, что Лондон отказывает Москве в дипломатическом доступе к Скрипалям. Помимо прочего российский постпред назвал выводы Великобритании "русофобскими фантазиями".

Постпред США при ООН Никки Хейли назвала расследование, проводимое британскими властями по делу Скрипалей тщательным и объективным. При этом Хейли обвинила Россию в "попытках отвлечь внимание от того, что она несет ответственность за произошедшее". По мнению американского постпреда, задача мирового сообщества - помочь Лондону найти подозреваемых в нападении.

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены в Солсбери 4 марта с признаками отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". Великобритания считает, что к отравлению причастны российские власти, так как к разработке яда имели отношение советские учёные. Весной Скрипали были выписаны из госпиталя. Сведений о том, где они находятся, нет. Кремль причастность России к делу Скрипалей отвергает.