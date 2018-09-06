Документы Суркова Олег Панфилов, «Новое время»

6.09.2018, 21:19

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Олег Панфилов

Фото: Алина Смутко

Как Кремль манипулирует своими сателлитами.

Появились новые подробности скандала двухлетней давности, когда украинские хакеры опубликовали документы из переписки офиса помощника президента России Владислава Суркова.

В оккупированной Абхазии всплыл скандал двухлетней давности. Тогда украинские хакеры опубликовали документы из переписки офиса помощника президента России Владислава Суркова, и все узнали, как Кремль манипулирует общественным мнением. Теперь появились новые подробности – а это больше 5 тысяч документов.

В целом отношения России со своими сателлитами – сепаратистскими образованиями и некоторыми постсоветскими странами – очень похожи. Они имеют признаки государственных отношений – дипломатические контакты, рабочие или официальные визиты, «паркетные» портреты с пожиманиями рук и обязательными улыбками, межгосударственными договорами. Вместе с тем – подковерные игры, участие кремлевских структур в манипулировании общественным мнением, в подкупах политиков. Владислав Сурков – основоположник таких отношений Кремля к тем режимам, которые Россия создавала и поддерживает до сих пор. Особенно в сепаратистских территориях, где нужно сохранять крепкую прокремлевскую власть.

Но если у постсоветских стран, даже если они входят в СНГ и ОДКБ, существуют международные, дипломатические отношения с другими странами, то для кремлевских сателлитов уготована другая роль. Они должны исполнять роль послушных исполнителей – на Донбассе, в Абхазии или «Южной Осетии». Из Кремля туда командируют «специалистов», которые пишут программы «государственного развития», планируют мероприятия, подкупают лояльных журналистов. В общей смете затрат, отправленной в офис Суркова 16 мая 2014 года, есть раздел, цели которого определены таким образом: «Формирование устойчивых пророссийских настроений через инструменты гражданского общества, противодействие политике Грузии по «вовлечению без признания» и политике западных стран по стимулированию идей «многовекторности абхазской дипломатии».

Когда появились первые документы, опубликованные хакерами группы «КиберХунта», в них по большей части говорилось о работе кремлевских экспертов с абхазскими политиками, давалась их характеристика, часто нелицеприятная, но полезная, если человека можно было бы подкупить или предложить какие-то льготы. 16 ноября 2014 года автор документа – «исаев» приводит характеристики новым назначенца в «правительство» Абхазии: «Первый вице-премьер Шамиль Ардзинба – при С. Багапш, возглавляя молодежную политику, был уличен в чрезмерной любви к государственным деньгам»; «Министр образования А. Какоба – работал помощником ректора АГУ, отличился не с лучшей стороны. Неумный», «Госстандарт. Наталья Кварацхелия – Сидела за мошенничество».

В новой серии опубликованных документов много материалов о работе с абхазскими СМИ и журналистами о кремлевской технологии формирования общественного мнения. В смете затрат на Абхазию, датируемой в почте 16 мая 2014 года, приводятся не только конкретные суммы на подкуп людей или проведение мероприятий, но и даются характеристики подкупаемых. «Фонд для работы с депутатами парламента. 100000 х 5 = 500000. Из расчета прохождения через парламент до 5 проблемных законопроектов в год» – это прямой подкуп кремлевской администрацией абхазских законодателей. Или – «Поддержка лояльных журналистов. 1500 х 4 чел Х 12 месяцев = 72000», «Поддержка лояльных блогеров. 500 х 10 х 12 месяцев = 60000».

Отдельной строкой – поддержка православия: «Грантовая поддержка православных организаций, выступающих против «священной митрополии Абхазии. 150000». Сумма чуть больше, чем на поддержку лояльных блогеров и журналистов – по всей видимости, потому что в абхазском православии есть официальная церковь, поддерживаемая РПЦ, и есть раскольники. Само собой, раскольников Кремль не поддерживает и старается создать благоприятные условия для лояльной церкви.

В документах о деятельности СМИ почти всегда упоминаются суммы, выплачиваемые в качестве награды за правильные публикации. В Абхазии, в отличие от России и других сепаратистских территорий, существует разнообразие взглядов и изданий, поддерживающих разные политические партии. По-настоящему независимых СМИ, живущих за счет самоокупаемости, в Абхазии нет, поэтому они постоянно нуждаются в финансовой подпитке. Для кремлевских политтехнологов абхазское медиапространство – благодатный рай для скупки не только СМИ, но и журналистов с их мизерными зарплатами. В «почте Суркова» найдено огромное количество писем и аналитических записок, в которых журналисты из разных политических лагерей дают оценки друг другу, проще говоря, кляузничают. Причина та же – деньги, они стараются получить кремлевский заказ, возможность участвовать в каком-нибудь неплохо оплачиваемом проекте.

Главный советник Андрей Архипов структуры Суркова 28 августа 2014 года рассылает документ «план мероприятий сентябрь», в котором опять расписываются не только мероприятия, но и суммы денег и их получатели. «1. Серия публикаций и ТВ-сюжетов, нацеленных на донесение широкой аудитории содержания и преимуществ нового договора. Исполнители: Кривенюк, Скаков, Караваев, Битиев, Хинтба. 3-4 публикации в неделю 500-700$ каждая. 2800* х 4 недели = 11200$. Поддержка лояльных журналистов (абх. ТВ ч-з Битиева и АК). 3 чел.*3000$ в месяц = 9000$». В документе приводится перечень тем, которые оплачиваемые журналисты должны осветить, а также имена экспертов, которых они должны пригласить. С точки зрения редакционной политики так может поступать любое СМИ, но не кремлевская структура, которая заменила собой редакции.

Но, как следует из документов, ведомство Суркова подкупало не только журналистов, оно регулировало и деятельность пресс-службы «президента» Абхазии Рауля Хаджимба. 28 августа 2014 года Алла Исаева пишет заместителю начальника управления Михаилу Мамонову с просьбой пояснить, от чьего имени нужно сделать совместное заявление: «Если я права, и пресс-служба откажется, то можно сделать новость о подробностях договора со ссылкой на Ваше управление, если это допускается вашими внутренними политесами. Или на Вас лично. Или на Хаджимбу. В таких вариантах это будет достаточно весомо. Анонимный собеседник на такие темы в серьезных изданиях не прокатит. А г…но-сми искомого результата не даст».

За две недели до «выборов президента» Абхазии, 31 июля 2014 года Андрей Архипов распространил письмо, в котором сообщил: «Добрый день! Завтра я хочу публично заявить о запуске сайта. Остались только технические мелочи – подрихтовать фотографии, набить новостей, сделать корректуру текстов, добавлю страницу в ФБ. Но в целом это выглядит так: http://www.sukhum-moscow.ru/. Пока не найду себе помощника, будет один уникальный текст в день, плюс два-три обновления по тематике сайта. Естественно, новости также будут регулярно обновляться до десяти в день». На самом деле, это был не единственный сайт, который создавался для продвижения программ ведомства Суркова в поддержку Рауля Хаджимба.

Все документы «почты Суркова» связаны с конкретным событием – «выборами президента» Абхазии, назначенными на 24 сентября 2014 года. К тому времени ситуация в регионе, с точки зрения Кремля, осложнилась претензиями к разным политическим группировкам, связанным, прежде всего, с экономическим положением и ролью сепаратистской территории как приживалы России. Не меньшую роль играло и общественное мнение относительно затянувшегося и давно обещанного процесса национального возрождения, большей роли абхазского языка. Кремль старался, уговаривал своих друзей признать «независимость» Абхазии, но ситуация не улучшалась, кажется, абхазы стали понимать, что стали игрушкой в кремлевских играх. В этой ситуации Кремлю нужен был надежный «президент», кадровый чекист Рауль Хаджимба, а чтобы он победил, нужно было обмануть абхазов, создать видимость их активной роли, но на деле все расписывалось в структуре Владислава Суркова.

За месяц до «выборов», 24 июля 2014 года, в «почте Суркова» появились два документа – «Оперативные рекомендации для организации телеэфиров» и «Проект: Политическая партия в Республике Абхазия». В первом документе, помимо советов, как создавать телепрограммы, приводятся рекомендации снять фильм: «Долгожитель (желательно знающий кандидатом еще ребенком), в руках у него старый фотоальбом. Он сидит в кресле во дворе дома или в доме, листает альбом (хронометраж – 7 минут): Он говорит: Я (имя, фамилия) родился в 19… году. Живу в Абхазии 100 лет уже. Многое видел. И хорошего, и плохого. Родители, дед, бабушка, много чего рассказывали о Родине. И рассказывает какую-нибудь историю, что было, например, что школы тут не было, ходили за 5 км в церковную (или еще что-то). При этом видеоряд от него переходит через наезд на страницу альбома к демонстрации фото старых видов… Потом кандидат (в президенты) листает свой фотоальбом, говорит, что долгожитель – хороший человек, добрый и порядочный».

Другой документ – феноменальный, он дает подробный план создания новой политической партии в Абхазии, а также необходимые затраты на ее деятельность. То ли это партия будущего «президента» Рауля Хаджимба, то ли созданная под него оппозиционная партия, чтобы была видимость политической борьбы, но московские политтехнологи оценили ее расходы в 40 миллионов 380 тысяч рублей, как можно предположить, опять из кармана российского налогоплательщика. Из этих денег почти четверть – 10 миллионов планировалось потратить на создание медиа-структуры, в проекте прямо пишется – «подкорм 3-4 журналистов извне».

Абхазия, в отличие от «Южной Осетии», – беспокойный регион для Кремля. Личное мнение и отношение к свободе слова здесь похожи на грузинские – та же нетерпимость к запретам, ограничениям и затыканию ртов, та же живая политическая жизнь, когда у каждого публичного деятеля свое «неповторимое» видение будущего. В Цхинвали слишком мало осталось людей, которым вообще интересна политика – многие уехали, а оставшимся крестьянам приходится выживать. Потому в «Южной Осетии» преобладающим населением становятся чиновники и военные, они и представляют эту территорию.

В «почте Суркова» много документов и относительно «Южной Осетии», все то же самое – московская команда создавала проекты и программы, находила кандидатов в президенты, руководила медиаполитикой, распределением денег и подкупом не совсем лояльных политиков и журналистов. Масштаб «Южной Осетии» значительно ниже Абхазии – и с точки зрения населения, и с точки зрения геополитического расположения, и опасности со стороны политически активных людей, которые еще помнят, как создавался сепаратизм, под какими лозунгами и с какой целью. И это было вовсе не желание стать прямым сателлитом Москвы, выполнять все прихоти нескольких десятков молодых людей, которые оттачивали свои политтехнологии, не ставя ни во что ни жителей Абхазии и «Южной Осетии», ни россиян, которые из своих налогов оплачивают эти политические игры. Надо полагать, что такая же ситуация была в Крыму до оккупации и до сих пор – на Донбассе.

Олег Панфилов, «Новое время»