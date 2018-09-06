МИД Украины направит России ноту о расторжении Договора о дружбе 6.09.2018, 21:40

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Срок действия договора истекает 31 марта 2019 года.

Украина должна до 30 сентября уведомить Российскую Федерацию, что не будет продлевать действие Договора о дружбе и сотрудничестве между странами.

Об этом президент Украины заявил на заседании СНБО 6 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Срок действия договора истекает 31 марта 2019 года. Чтобы он не был продлен автоматически, как это предусматривают условия, до 30 сентября украинская сторона должна уведомить сторону российскую о его прекращении. Мы не желаем продлевать договор со страной-агрессором", – сказал Порошенко.

Президент Украины заявил, что это позиция и его лично, и парламента, и правительства, и всего украинского народа.

Мы соберемся с руководителями парламента и фракций и отработаем соответствующие парламентские процедуры. А относительно сотрудничества с правительством, то я благодарю Владимира Борисовича, что там тоже должным образом подготовлены внутригосударственные процедуры. По результатам заседания СНБО будет поручение Министерству иностранных дел в кратчайший срок направить соответствующую ноту российской стороне", – заявил Порошенко.

Глава украинского государства также подчеркнул, что сейчас происходит процесс деколонизации Украины.

Порошенко добавил, что о нежелании Украины продлевать договор Киев уведомит международные организации.

Он также заявил, что договоры с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был ратифицирован Верховной Радой в январе 1998 года. Документ закреплял принципы стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.