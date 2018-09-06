Израиль возводит заградительные сооружения на границе с Ливаном 6.09.2018, 21:58

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Девятиметровое заграждение послужит защитой от атак шиитского движения «Хезболлах».

Израиль возводит заградительные сооружения на границе с Ливаном для защиты от атак радикального шиитского движения "Хезболлах". "Основными угрозами со стороны "Хезболлах" являются ракеты и нападения на территорию Израиля", заявил в четверг, 6 сентября, высокопоставленный представитель израильской армии. передает DW.

Сооружения представляют собой семиметровую бетонную стену, на вершине которой закреплена двухметровая изгородь из колючей проволоки. По данным армии, возведено 11 километров сооружений. Через 2 года они будут построены на всей израильско-ливанской границе, протяженность которой составляет около 130 километров. Стоимость строительства - около 406 млн евро.

По информации представителя миссии Организации Объединенных Наций UNIFIL Томера Гилада, "Хезболлах" неоднократно угрожала атаками на Израиль. "Мы принимаем подобные угрозы всерьез", - заявил он. В распоряжении радикального движения имеется около 120 тысяч ракет, утверждают в израильской армии. Представители UNIFIL поставили в известность о строительстве ливанскую армию.

Заградительные сооружения на границе с сектором Газа

В мае Израиль начал возведение морских заградительных сооружений на границе с сектором Газа. По словам израильского министра обороны Авигдора Либермана, сооружение помешает проникнуть на территорию Израиля военизированным формированиям палестинцев. Строительство трехуровневого барьера завершится к концу года, сообщили в министерстве обороны.