Телевизор отвечает асимметрично 1 Игорь Яковенко, Blogspot.ru

6.09.2018, 22:12

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

За неимением реальных ответов Кремль на полную мощность включает телевизор.

Союз Журналистов России предложил ввести лицензирование для видеоблогеров. По мнению данной организации это необходимо для борьбы с недостоверными новостями.

"Одна из главных проблем сейчас – это фейк-ньюз, если с этим не бороться, то через несколько лет весь мир захлестнет такая волна, что никто не сможет разобраться, где ложь, а где правда", - поделился своей тревогой Владимир Соловьев, возглавляющий "союз журналистов" в стране, где главным производителем лжи являются СМИ, состоящие на службе у государства. Которое по замыслу Соловьева и должно решать, кто из особей в поднадзорной популяции получит право разместить свое видео в социальных сетях, а кому это строго воспрещается.

Мотивы председателя "СЖР", В.Г.Соловьева, понятны. Аудитория таких производителей фейк-ньюз как его тезка и однофамилец, В.Р.Соловьев, состоит в основном из людей 50+, которые сейчас крайне разозлены в связи с пенсионным грабежом. Молодежь их телевизор вообще не смотрит, предпочитая смотреть Дудя и Навального. Единственный метод борьбы с которыми – запрет. Правда, мракобесие того предложения, которое внес начальник "СЖР" компенсируется его абсолютной неисполнимостью. Помнится, принимали уже закон об обязательной регистрации в качестве СМИ блогеров с аудиторией свыше 3 тысяч. Ау, запретители! Где ваш запрет? Люди, для которых вертухайство составляет основу личности, а концлагерь родным домом, оказавшись в чистом поле, ставят там шлагбаум в надежде, что смогут контролировать передвижение вольных путешественников. Получается не очень.

Подобно тому как телевизор проигрывает видеоблогерам а влияние соловьевых-киселевых ощутимо сокращается, путинская России терпит одно за другим ощутимые поражения на международной арене. Из последних новостей в этом ряду абсолютно однозначное заявление Вселенского патриарха Варфоломея, который твердо обозначил намерение Константинополя дать автокефалию Киеву, а также речь британского премьера Терезы Мэй, которая сообщила, что отравление Скрипалей дело рук сотрудников российской внешней разведки, которые получили задание от руководства России.

Проблема путинской России в том, что ни с одним из этих вызовов она ничего сделать не может. В ее арсенале просто нет ответов, способных предотвратить освобождение украинского православия из московского плена. Репутация путинской России такова, что никакие слова и действия не убедят мир в том, что Скотланд-Ярд лжет, Скрипали отравились несвежим пивом, а пара грушников на фото, это простые туристы из Урюпинска. Нет, если у Кремля окончательно откажет чувство самосохранения, там могут придумать нечто вроде "китайской ничьи", когда игрок за пару ходов до поражения сбрасывает фигуры и переворачивает доску.

Можно что-нибудь сделать с Константинопольским патриархатом, например, отравить всех иерархов или договориться с полицией Стамбула, чтобы их всех посадили за распространение наркотиков. Можно устроить новую провокацию, чтобы мир забыл о Скрипалях. Это не только не спасет для Кремля ситуацию, но и неизбежно усугубит ее и ускорит крах режима. Россия больше никогда не станет главным игроком на поле мирового православия. Россия больше никогда не сможет дурить планету, показывая ей ложный и тупиковый путь, как это было во времена СССР.

За неимением реальных ответов Кремль отвечает асимметрично. То есть на полную мощность включает телевизор. Асимметричный ответ на вражеские вызовы дал Владимир Соловьев в программе "Вечер" от 5.09.2018. С патриархом Варфоломеем в студии "Вечера" разбираться не стали, "востоковед" Багдасаров заявил, что Вселенский патриарх "подставная фигура", а решение об автокефалии принимал не он, а некие загадочные "совсем другие люди". "Государство должно встать всей своей мощью на защиту своих граждан на Украине, в том числе верующих наших", - потребовал "востоковед" Багдасаров. И по обыкновению, принялся пугать: "То, чего добивается Порошенко, автокефалии, это страшная вещь!". Соловьев мгновенно поддержал его: "Не дай бог это случится! Начнется религиозная война!".

В религиоведческую дискуссию вступил "политолог" Михеев, который провозгласил: "Готовится раскол мирового православия!". Соловьев тут же подхватил, произнеся многозначительно: "1054-й год!". Сравнение того поражение которое терпит РПЦ с Великим Расколом, на тысячу лет определившим судьбы Европы, это явное проявление мании величия, к которой склонно все путинское окружение и его информационная обслуга.

Для отпора Терезе Мэй в студию "Вечера" был приглашен по связи из Лондона "политолог" Александр Некрасов, который в СМИ всегда представляется как бывший советник Ельцина. Если это так, то данный факт лишь доказывает, что покойный Борис Николаевич плохо разбирался в людях, что, впрочем, подтверждается еще одним его кадровым решением, последствия которого Россия, а вместе с ней и вся планета расхлебывает уже почти двадцать лет. "Политолог" Александр Некрасов известен многими оригинальными идеями, в том числе утверждением, что "Путин бы и в Англии выиграл выборы", а также заявлением, что Бориса Немцова убили у стен Кремля беглые олигархи. Вот именно такие "эксперты" сегодня особенно востребованы в российском телевизоре.

Для доказательства непричастности России к покушению на убийство Скрипалей, "политолог" Некрасов задал риторический вопрос: "А зачем это России? Ведь должен быть какой-то мотив?". И немедленно сообщил, что "лучшие умы" никак не могут придумать, зачем России убивать Скрипаля. То обстоятельство, что Сергей Викторович Скрипаль, бывший полковник ГРУ, осужденный в России за шпионаж, а люди с такими фактами в биографии почему-то часто умирают насильственной смертью, по мнению "политолога" Некрасова никак не могло подсказать "лучшим умам" реальный мотив убийства Скрипаля. Впрочем, сам "политолог" Некрасов мгновенно вычислил мотив, которым руководствовалась Тереза Мэй, обвиняя Россию.

Оказывается "в Британии очень тяжелая ситуация в экономике". Лицо "политолога" Некрасова было преисполнено сочувствием к несчастным британцам. "Два миллиона детей голодали в Британии весь август!" - гневно произнес "политолог" Некрасов и с трудом сдержал слезы в голосе. В этот момент мне почему-то вспомнились многочисленные ролики, на которых добрые русские женщины из "отрядов Путина" сочувствуют простым американцам и готовы их приютить чтобы спасти из американского ада. Чтобы россиянам было понятно, какой кошмар твориться в этой Британии, "политолог" Некрасов, весь кипя от возмущения, рассказал, что в местный парламент внесли закон, запрещающий мужчинам заглядывать под юбку женщинам. Было видно, что "политолог" был этим оскорблен до глубины души. Вероятно, ему придется в скором времени выехать из этой дикой страны, где мужчины лишены законных прав. Судя по реакции "экспертов" в студии, они тоже были потрясены варварством англичан.

А "политолог" Некрасов тем временем нагонял жути: "Ситуация здесь (на Западе) отчаянная. Япония ушла на дно. Германия упала. В Америке не все так сладко, как все думают. Их фейсбуки стоят миллиарды, но они ничего не создают".

Контора под названием "СЖР" вполне резонно предлагает ввести лицензии для видеоблогеров. Поскольку воспринимать то, что говорят некрасовы, багдасаровы и соловьевы, можно, только совсем ничего не зная о мире. А если параллельно с той ложью, которая несется из телевизора, люди могут узнать, что средняя пенсия в лежащей на дне Японии составляет 102 тысячи рублей, то есть в 7,5 раз больше чем в России, в упавшей Германии средняя пенсия 93 тысячи рублей - в 6,8 раз больше чем в России, то ленивое и благодушное равнодушие, с которым сегодня большинство россиян относятся к власти и ее телелжецам, вполне может смениться лютой ненавистью.

Главная проблема Путина и его информационной обслуги в том, что они пытаются справиться с проблемами 21-го века методами 19-го и середины 20-го века, то есть ложью, запретами и насилием. Период успехов этой тактики миновал. Впереди будут одни провалы.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru