Лига Европы: Билеты на домашние матчи БАТЭ поступят в продажу 7 сентября
- 6.09.2018, 22:32
Первый домашний матч БАТЭ сыграет с греческим ПАОКом.
В пятницу, 7 сентября, стартует первый этап продажи билетных пакетов на домашние матчи ФК БАТЭ в групповой стадии Лиги Европы-2018/19, передает pressball.by.
Напомним, что "желто-синим" предстоит принимать на "Борисов-Арене" греческий ПАОК (4 октября, 22.00), английский "Челси" (8 ноября, 20.55) и венгерский "Види" (29 ноября, 20.55).
На первом этапе продаж — по 10 сентября включительно — будут обслуживаться только держатели клубных карт на сезон-2018, сообщает клубная пресс-служба.
Всем владельцам клубных карт-2018 предоставляется скидка в 30 рублей на приобретение одного билетного пакета любой ценовой категории.
Напомним, что для владельцев клубных карт установлена квота в три билетных пакета (один — со скидкой и два — за полную цену).
Стоимость билетных пакетов составит (в скобках указана цена со скидкой):
3-я категория — 85 (55) рублей;
2-я категория — 110 (80) рублей;
1-я категория — 150 (120) рублей;
высшая категория — 180 (150) рублей.
Реализация билетных пакетов начнется в Борисове и Минске одновременно — в 15.00. При себе ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие клубной карты на сезон-2018 либо ее фотографии в хорошем качестве.
Кассы "Борисов-Арены" (ул. Гагарина, 119):
пятница, 7 сентября, — 15.00-20.00;
суббота — воскресенье, 8-9 сентября, — 10.00-18.00;
понедельник, 10 сентября, — 11.00-19.00.
Офис компании Ticketpro в Минске (ул. Машерова, 25, холл 1-го этажа):
пятница, 7 сентября, — 15.00-19.00;
суббота — воскресенье, 8-9 сентября, — 10.00-18.00;
понедельник, 10 сентября, — 10.00-19.00.