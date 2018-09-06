Лига Европы: Билеты на домашние матчи БАТЭ поступят в продажу 7 сентября 6.09.2018, 22:32

Первый домашний матч БАТЭ сыграет с греческим ПАОКом.

В пятницу, 7 сентября, стартует первый этап продажи билетных пакетов на домашние матчи ФК БАТЭ в групповой стадии Лиги Европы-2018/19, передает pressball.by.

Напомним, что "желто-синим" предстоит принимать на "Борисов-Арене" греческий ПАОК (4 октября, 22.00), английский "Челси" (8 ноября, 20.55) и венгерский "Види" (29 ноября, 20.55).

На первом этапе продаж — по 10 сентября включительно — будут обслуживаться только держатели клубных карт на сезон-2018, сообщает клубная пресс-служба.

Всем владельцам клубных карт-2018 предоставляется скидка в 30 рублей на приобретение одного билетного пакета любой ценовой категории.

Напомним, что для владельцев клубных карт установлена квота в три билетных пакета (один — со скидкой и два — за полную цену).

Стоимость билетных пакетов составит (в скобках указана цена со скидкой):

3-я категория — 85 (55) рублей;

2-я категория — 110 (80) рублей;

1-я категория — 150 (120) рублей;

высшая категория — 180 (150) рублей.

Реализация билетных пакетов начнется в Борисове и Минске одновременно — в 15.00. При себе ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие клубной карты на сезон-2018 либо ее фотографии в хорошем качестве.

Кассы "Борисов-Арены" (ул. Гагарина, 119):

пятница, 7 сентября, — 15.00-20.00;

суббота — воскресенье, 8-9 сентября, — 10.00-18.00;

понедельник, 10 сентября, — 11.00-19.00.

Офис компании Ticketpro в Минске (ул. Машерова, 25, холл 1-го этажа):

пятница, 7 сентября, — 15.00-19.00;

суббота — воскресенье, 8-9 сентября, — 10.00-18.00;

понедельник, 10 сентября, — 10.00-19.00.