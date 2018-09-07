New York Times: Скрипаль помогал разведке Испании против русской мафии 2 7.09.2018, 7:32

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При аналогичных обстоятельствах ранее был отправлен полонием Александр Литвиненко.

В последние годы экс-шпион ГРУ Сергей Скрипаль, который был не смертельно отравлен российскими спецслужбами в Англии, встречался "за выпивкой" в Чехии с местной разведкой, делал аналогичные визиты в Эстонию, а также сотрудничал со спецслужбами Испании. Об этом со ссылкой на свои источники пишет The New York Times, передает liga.net.

С середины 1990-х полковник ГРУ Скрипаль работал под прикрытием военного атташе в российском посольстве в Мадриде. Именно там его и завербовала британская разведка. Спустя несколько лет, в 2004 году, его арестовали в РФ, а затем отпустили по обмену шпионами со США (в 2010-м). Спустя два года Скрипаля видели в Праге, а в 2016-м - в Таллинне. Оба раза, пишет издание, он встречался с испанцами, а его поездки были одобрены британской внешней разведкой МI6.

Таким образом, отмечает издание, попытка отравления могла носить не символический характер.

"Со дня падения Советского Союза Испания стала убежищем для российских криминальных боссов и коррумпированных чиновников, которые любят "Ламборгини" и роскошные виллы на Солнечном берегу. Некоторые из них могут иметь связи с Кремлем", - поясняют авторы материала.

Неоднократные визиты Скрипаля в Испанию ради конфиденциальных встреч с лицами, которых считают сотрудниками местной разведки, могли "напрягать" власти РФ. Испанский высокопоставленный источник рассказал газете, что Скрипаль мог передавать им данные о российских преступных группах и был в этом "очень полезен".

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

Лондон обвинил Кремль и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. 5 сенятбря были обвинены возможные исполнители отравления - россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят".

Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что "за отравление несет ответственность Путин". Позднее с этим согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.