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Марадона стал техническим директором мексиканского клуба второго дивизиона

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  • 7.09.2018, 7:40

При этом он официально не ушел с должности в брестском «Динамо».

Мексиканский клуб «Дорадос» объявил о назначении чемпиона мира Диего Марадоны техническим директором команды, сообщает tut.by.

Сначала клуб разместил приветственный твит, а через несколько часов выпустил пресс-релиз, уточняющий его должность в клубе. «Дорадос» сейчас выступает во втором дивизионе чемпионата Мексики.

Отметим, что Диего Марадона также является председателем правления футбольного клуба «Динамо-Брест». Не исключено, что он будет совмещать должности. По меньшей мере, сам аргентинец неделю назад, поздравляя Лукашенко с днем рождения, заявил о своей готовности приступить к работе в Бресте. Это сообщение до сих пор есть на его странице в Instagram.


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