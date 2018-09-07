Из-за приезда Лукашенко под Оршей случилась экологическая катастрофа 3 7.09.2018, 7:47

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Возле городка Барань образовалась нелегальная и очень опасная свалка.

В километре от городка Барань Оршанского района – экологическая катастрофа. Об этом сообщает журналистка «Белсата» Ирина Дорофейчук.

Рассказывает Виктор Михасев, общественный активист, бывший «депутат» Баранского горсовета:

«Туда свозят не просто старую мебель, но и химические отходы, тару от химических веществ, которые применяются на предприятии, металлы, в том числе ценные (там люди собирают сейчас металлы), эпоксидные смолы».

По рассказам местных жителей, свалка появилась совсем недавно, вскоре после августовского визита в Оршанский район правителя страны:

«Вы превратили через этаж это помещение в туалет. Это же надо додуматься! Два года об одном и том же говорю, приехал – чудеса!», - высказался Лукашенко о баранском предприятии «Техника связи», пройдясь по помещениям, не подготовленным к его визиту, и увидев старую мебель, строительные отходы и другой мусор.

После визита поменяли и руководство района, и руководство завода, который подчиняется Госкомвоенпрому, а проблему заброшенных помещений решили просто: мусор вывезли на помойку. Но не на санкционированную. Общественный активист Виктор Михасев комментирует:

«Есть официальное место, государством установленное, единственная свалка на Оршанский район – в районе деревни Белево. Но почему-то туда не стали возить, а возили сюда».

Вывозя мусор, особо не конспирировались – на разбросанных здесь листах можно увидеть и имена работников, и подписи. Бульдозеры только немного присыпали выброшенное землей. Сейчас стихийная свалка горит. Местный житель, бывший работник предприятия, Олег Яковлев возмущается:

«Здесь горит все, дым идет, и многие чувствуют этот дым и в Барани, и на окраине города, когда ветер дует в ту сторону».

Бывший депутат Баранского горсовета Виктор Михасев добавляет:

«Что будет через несколько лет, когда все там растворится и попадет в грунтовые воды, мы не знаем».

Планируют ли спасать ситуацию представители предприятия? В приемной «Техники связи» сообщили, что поговорить с нами некому.

Телефон в ОАО «Техника связи»:

«Просто сейчас все руководство занято, и я знаю, что от комментариев они отказываются. В данный момент главный инженер с вами поговорить не может ». – «А когда можно позвонить?» – «Понимаете, он постоянно на территории, все время занят».

Местные экологи о катастрофе знают. Оршанская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды подтвердила радио «Свобода», что отходы на несанкционированную свалку под Баранью возили именно с «Техники связи», и предприятие оштрафуют. Вот только экологическую проблему это не решит.